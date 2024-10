Svađe s domaće estrade: Tko se s kim posvađao, koliko je trajalo te jesu li se strasti smirile?

Prepirke u svijetu poznatih svakodnevna su pojava. No domaće zvijezde čak i imaju kočnice kod Iznošenja mišljenja o drugima. Dok su, primjerice, članovi benda Oasis, Robbija Williamsa nazvali debelim, a Elton John je Madonnu nazvao pogrdnim imenom, kod nas je rječnik mnogo blaži. Tko se sve s kim zavadio, pogledajte u idućim minutama.

Jedna od najpoznatijih i najdugovječnijih svađa ona je između benda Oasis i Robbija Williamsa. Sve je počelo nakon što je Noel Gallagjer Williamsa nazvao debelim plesačem iz Take Thata. 2000., za vrijeme dodjele nagrada Brit Awards, Robbie Williams ih je čak izazvao na tučnjavu.

U svađi su godinama i Richard Gere i Sylvester Stallone. Posvađali su se još na snimanju filma Lord of Flatbush '74., nakon čega je Stallone maknut s filma. A razmirice su se pojačale nekoliko godina nakon toga zbog princeze Diane. U svojoj knjizi Me, Elton John je napisao kako su na njegovoj zabavi Gere i Diana razgovarali, što je naljutilo Stallonea. Gotovo su se i potukli, ali su ih na vrijeme razdvojili. Stallone je odjurio, a kako i sam danas kaže – problem je u egu.



U istoj knjizi glazbenik je optužio Madonnu da je bila zla prema Lady Gagi, a ni s njim nije u dobrim odnosima. Naime, još prije 22 godine Elton John je Madonninu pjesmu za film o Bondu nazvao najgorom ikad, onda joj se narugao pri jednoj dodjeli nagrada, riječima da nije znao da dodjeljuju nagrade za playback, a eskaliralo je kad ju je nazvao jadnom kravom jer mu nije htjela pjevati na vjenčanju. Nakon godina svađe navodno su izgladili odnose.



Borna Kotromanić i Vlatka Pokos poznate su po tome što nemaju dlake na jeziku. A svoj verbalni rat vodile su na društvenim mrežama. Obje su prilično odlučne u branjenju svojih stavova.

''Jeste se pomirili s Vlatkom? A ne, ne. Tko je to?''

Strasti se, čini se, nisu smirile, a njezina i Vlatkina svađa danima je punila medijske stupce.

''Da, da baš je bilo burno valjda je preko ljeta nedostajalo drugih događanja pa sam ja to malo ne nužno planirano, ali malo smo uzburkali javnost''

Pomirba do koje će teško doći je ona između članova Azre. Leiner i Štulić u svađi su više od 30 godina.

''Ne bi volio da se ponovno sretnemo.''

Hoće li podijeliti pozornicu ikad više Željko Bebek i Goran Bregović, i to bi mnogi obožavatelji Bijelog dugmeta voljeli znati. Zbog odluke da napusti legendarno Dugme, Bebek nikad nije požalio.

''Da sam ostao još koju godinu u grupi Bijelo Dugme ko zna bi li se sa mnom kao solistom išta više u životu desilo i kada bi zapravo moj glazbeni put prestao. Ovako moja odluka da '84. godine odem van i ta tranzicija do 89.godine pokazuje da je to bila ispravna odluka.''

Do okršaja joj je došlo i između Lucije Lugomer i Hane Hadžiadvadgić. Bivša voditeljica poručila je Luciji kako ona za nju nije nikakav plus size model, već je samo 'debela', a ta rečenica izazvala je pravi skandal na društvenim mrežama. Mnogi su, naravno, stali na stranu našeg plus size modela, koji već godinama promovira pozitivan stav prema vlastitom tijelu.

''Iskusila sam i sa ženske i sa muške stran, nisam željela ići u školu zbog toga ni na tjelesni, nikad se ne bi više vratila u osnovnu. Danas sam to što jesam od osobe koja je bila maltretirana svojim nastupom pomažem drugima kako što bezbolnije proći i uživati u svojim godinama.''



Na kraju, ove svađe prolaze i ostaju dio priča koje se rado prepričavaju, ali i zaboravljaju kad na scenu stignu novi skandali i intrige.

A kako se nakon svađa mire holivudske zvijezde pogledajte u ostatku priloga.

