Mladića koji se u MasterChefu bojao samo jednog snašla je upravo ta sudbina: ''Nadao sam se da neću prvi i eto...''

U posljednjoj epizodi MasterChefa ispao je prvi kandidat ove sezone MasterChefa, Ante Vukadin. Razočarenje nakon ispadanja nije skrivao, a za naš portal prokomentirao je svoje kratko putovanje.

Ante Vukadin prvi je ispali kandidat iz ovogodišnje sezone MasterChefa. Iako je servirao jedan od ljepših tanjura, greška pri kuhanju koštala ga je ispadanja.

''Iskreno, nisam očekivao da ću ispasti iz Masterchefa. Zapravo mi je velika želja bila ne ispasti prvi ili drugi, ali, evo, bilo je što je bilo, dogodilo se što se dogodilo, idemo dalje sa životom'', rekao nam je.

''Mislim da svatko tko ispadne je zasluženo ispao, malo kada se glava ohladi drukčije razmišljate nego vrele glave, ali nije nitko drugi kriv za kost u mom jelu nego ja, tako da, ispadanje, iako mi je jako teško palo, je isključivo moja zasluga'', dodao je.

U MasterChef je jako želio proći, ali njegovo putovanje nije bilo dugo.

''Velika želja je bila sudjelovanje u Masterchefu, mislio sam da mogu dogurati daleko, i to me dovelo do prijave u Masterchef.''

Ove godine stao je pred nešto drugačiji žiri. Uz Stjepana Vukadina tu su bila dva nova člana.

''Kada sam čuo za promjene u žiriju bio sam, pa vjerojatno kao i svi ostali, pomalo skeptičan, ali kada sam upoznao Gorana, Marija i Stjepana, vidio sam da se radi o vrhunskim profesionalcima, sjajnim ljudima, nevjerojatnim mentorima koji nisu gledali samo na svoj tim nego su sva trojica u svakoj situaciji nama svima pomagali i davali savjete i na tomu im svima hvala.''

Je li imao tremu na audiciji?

''Pa mislim da se vidjelo na meni da trema nije postojala, nekako kada sam stao za tu radnu jedinicu, za mene je postojala samo ta radna jedinica i ništa drugo. Svijet oko mene nije postojao, samo kuhanje i kuhinja. Kamere nisam ni vidio.''

Još na audiciji šalio se na svoj račun zbog prezimena Vukadin.

''Ako prođem neću da ljudi kažu kako je bila štela'', rekao je tada.

Ante dolazi iz Tomislavgrada, a kako kaže, s našim chefom nije u srodstvu.

''Koliko ja znam, ja i Stjepan nismo u srodstvu. Ima nas Vukadina u istom selu koji nismo apsolutno nikakav rod, a prezime je isto. Evo vidite da nije bila štela!'' rekao je.

Da voli kuhati shvatio je vrlo rano.

''Shvatio sam da volim kuhati s nekih 10 godina, i ranije me privlačilo kuhanje, ali s 10 godina sam se sam upustio u kuhanje i jednostavno od tada nisam prestao.''

''Prvo jelo koje sam skuhao je bila kajgana i bila je grozna. Na hladnu tavu punu ulja sam izlio jaja, ona su popila ulje, zalijepila se za hladnu tavu, bila su zbilja grozna, ali sam ih pojeo i bio sam presretan, nisam dao to svojim bližnjima jer.. su bila grozna'', prisjetio se kroz smijeh.

Unatoč tome što savjete žirija u MasterChefu više neće slušati, s nama je podijelio jedan koji je pročitao sam.

''Najbolji savjet koji sam čuo o kuhanju... Evo ovako, savjeti o kuhanju se mogu jako lako naći na svakoj mogućoj stranici na internetu, tako da savjeti su onako, bezvezni u današnjem vremenu, ali, rado bih podijelio ono što mene tjera da nastavim s kuhanjem, jednom prilikom mi je jedan chef rekao: ''Ako nakon serviranja hrane, bilo to gostima, bilo to obitelji, prijateljima, bilo komu, imaš onaj glasić u sebi koji te pita: ''Jesam li maksimalno zadovoljan? Što sam mogao promijeniti? Kako mogu ovo jelo napraviti boljim?'', onda ti je mjesto u kulinarskom svijetu. Nakon toga sam stvarno shvatio da mi je mjesto u kulinarskom svijetu i obećavam da ću se nastaviti baviti kuhanjem unatoč ovom ispadanju.''

Osim njega, žiri je postupanjem s brancinom u posljednjoj epizodi naljutila i Anamaria Šimićak, a više pročitajte OVDJE.

Tko je sve ostao u top 22 preostala kandidata, pogledajte OVDJE.

