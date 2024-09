Prvi kandidati sigurali su svoje mjesto u najpoznatijoj kuhinji na svijetu: Jedan se prijavio zbog cure, drugi zbog hrvatskih recepata!

Jedan se u MasterChef prijavio zbog cure, drugi je došao kako bi naučio hrvatske recepte. Prvi kandidati osigurali su svoje daljnje mjesto u najpoznatijoj kuhinji na svijetu. Kakva su njihova očekivanja te koje su im prednosti, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Različiti pristupi kuhanju, od klasičnih, domaćih okusa do eksperimentalnih i suvremenih kulinarskih tehnika - upravo je to pomoglo prvih sedmero kandidata da zauzmu svoje mjesto u MasterChefu.



''Prijavila sam se na MasterChef izričito zato jer neko novo iskustvo, da vidim kako radim sa stresom i najviše da naučim od chefova nešto što ne znam, a s obzirom da imam svoju stranicu na instagramu bavim se kuhanjem, mislim da ću je unaprijedit nakon sudjelovanja u ovakvoj emisiji'', objasnila je Eni Đorđević.



''Pa ja bih htio naučiti kuhati na hrvatski način i više po hrvatskim receptima'', dodao je Sergio Varela Ramirez.



''Za MasterChef sam se prijavila zato što mi je u ovim godinama to bio veliki izazov i htjela sam nešto promijeniti, htjela sam pokazati sebi da mogu'', govori Ljiljana Milovanović Ferenčić.

Svaki od njih već ima neke adute koji će mu pomoći u kulinarskoj avanturi.



''Možda sam malo opušteniji nego ostali kandidati, nije mi to toliko najbitnija stvar u životu, volio bih sigurno ići do kraja, ali neovisi mi život o tome'', istaknuo je Moris Vareško.



''Imam dvije strasti, pisanje i kuhanje. Ovo mi se nekako činilo nešto s čim bih se bavila. I stalno balansiram između toga dvoga i sad je došao neki trenutak da malo krenem'', dodala je Iva Novosel.



''Pa ja sam uvijek nekako kontra struja. Kad pogledam oko sebe onda ako većina radi jedno ja ću radit sasvim drugo, neočekivano'', kaže Ljiljana.



''Pa mislim da moj forte je sigurno savladavanje novih tehnika. Uvijek sam za sebe smatrao da sam sposoban, što god da mi se dade ne treba mi 4 puta objašnjavar'', smatra Bonaventura Žagar.



''Mislim da su moja najjača strana kreativnost, upornost i jako sam dobra u stresnim situacijama'', kaže Sanja Cukon.

Sudjelovanje u ovom showu možda bude i prvi korak prema promjeni karijere. Bonaventuri je to želja, a sličnog je razmišljanja i inženjer Sergio.



''Mislim da je moguće, ako naučim sve što trebam naučiti'', kaže Sergio.

Moris se prijavio jer u showu sudjeluje i njegova djevojka Ivana. A spremna je i taktika za dogurati što dalje.



''Spreman sam se fokusirati i posvetiti se baš tome u ovom trenutku'', kaže Moris.



''Jednostavno idem nek ide život to je moja rečenica. Pripremala sam se ne mogu reći da sam samo došla i rekla ja znam kuhat'', otkrila je Eni.



''Za realizirati pobjedu, svakako je dobro imati mirnu glavu i dobar plan i onda sve polako ide'', zaključila je Sanja.

Pred njima je sada daljnja borba. Kuhinja će postati sve užarenija, a izazova je sve više. No strasti prema kuhanju ne nedostaje.

''Svi su toliko strastveni u tome, dobra je energija i po ovom što sam sad vidjela stvarno možemo jedni od dfugih puno naučiti'', kaže Iva Novosel.



''Budi tu neku strast u meni, pokušavam probudit to dite u sebi, te neke okuse iz djetinjstva'', dodaje Bonaventura Žagar.

Pred njima je tek početak, ali ako je suditi prema prvim izazovima, čeka nas sezona puna iznenađenja, nevjerojatnih kulinarskih dostignuća i, naravno, neizvjesnosti do samog kraja!

