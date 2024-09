Navike vježbanja i prehrane zvijezda: Aniston vježba 20 minuta na dan, Ecija Ojdanić ne odustaje od trčanja!

Jennifer Aniston vježba samo 20 minuta, Ecija Ojdanić ne odustaje od trčanja, a mnoge poznate dame srest ćete i u dvorani. Naime, jedna od omiljenih tjelovježbi im je pilates. U posljednje vrijeme osobito je popularan onaj na spravama, a kakve sve učinke ima, pogledajte u prilogu In magazina.

Većina zvijezda koje izgledaju fantastično imaju pomalo sulude navike vježbanja i prehrane. No jedna od njih nije 55-godišnja Jennifer Aniston koja, kako kaže, vježba samo 20 minuta na dan. No svaki dan.



Modeli Sara Sampaio i Alesandra Abrossio samo dio svoje ljepote duguju egzotičnom podrijetlu i genetici, sve ostalo su pilates, kardio-vježbe, joga i predano treniranje svakog slobodnog trenutka.



''Znam tip vježbi koje preferira. Zaista radi sve i trenira jako naporno, nekad čak i dva puta dnevno. Kada radimo zajedno fokusiramo se na donji dio tijela i trbuh. Puno je to mostova, čučnjeva, ispravnog čučnja i važno je da vaša stražnjica zaista odrađuje pokret, a ne nužno kvadricepsi i listovi. Ponekad znamo 30 minuta raditi samo trbušnjake i ne dajem joj predah, idemo vježbu za vježbom, na kraju me mrzi ali opet voli idućeg dana'', objasnio je Mohamed Elzomor, trener.

Svoje figure teretani mogu zahvaliti i glumica Ana Gruica te njezina prijateljica Iris Livaja. Dok ćete Eciju Ojdanić sresti na nekom od maratona.



''Veliko mi je veselje to trčanje, to mi je donjelo jednu smirenost, jedno samopouzdanje, jedno zadovoljstvo, prihičko, onda i fizičko, prvenstveno unutarnje, mislim da je trčanje jedna mentalna disciplina, mislim da me promijenilo na bolje na svim poljima'', priznala je Ecija.



Iako je mnogi doživljavaju kao nježnu i krhku, Danijela Martinović obožava boks.



''Stomak mi je dobar i bicepsi su mi dobri. Volim ovako vretenaste mišiće, nikad nisam volila onako nešto nabijeno'', kaže Danijela.



Zvijezdama je već godinama na vrhu pilates, bez obzira na to je li na prostirci ili sa spravama, odnosno reformer.



''Za razliku od svih drugih vrsta tjelovježbe, tjelovježba u kojoj su nam povezani um i tijelo i jako je bitno biti skoncentriran otpočetka do samog kraja. Jedan trening na reformeru se sastoji od zagrijavanja, zatim dijela treninga u kojem vježbamo nekad koristeći i neke pilates rekvizite npr. lopte, bućice, trake, ringove i na kraju svakog treninga imamo i obavezno hlađenje'', objasnila je instruktorica pilatesa.

Ova vrsta vježbanja osobite rezultate daje za kralježnicu. Gospođa Vesna u to se sama uvjerila jer ima skoliozu.



''Moje prognoze su bile dok sam bila full mlada da do 30-te je nekakva invalidska kolica pošto sam odbila operaciju, toga me bilo jako strah i nije mi se činilo kao pouzdano rješenje, nije se to dogodilo i cijeli život kažem vježbam'', otkrila je gospođa Vesna.

U samo pet mjeseci vidjela je prve rezultate.



''Prve promjene su vjerojatno nastale zbog stopala, to sam se bila javila sad nedavno kod fizijatra, MR je potvrdio zadebljanje, da živci ne slušaju. Tea kad je znala reći tu na jednoj vježbi da se prsti zamotaju, ja sam doslovce nju znala pitati jel jesu ili nisu. I dok sam odavde odlazila doma. Ja to mogu'', dodala je Vesna.

Brojni su benefiti redovitog vježbanja. Vježbanje na reformeru poboljšava snagu mišića, fleksibilnost, ravnotežu i držanje, a istodobno pomaže u razvijanju stabilnosti centra tijela, poznatog kao core.



''Dobra postura i život bez bolova. Mislim, znam da to sad zvuči, nitko nema savršenu posturu, ali s vremenom doista naša postura od pravilnog načina vježbanja postaje bolja. Bitno je samo biti dosljedan. Nije sad ono kreneš, pa jedan tjedan odeš na jedan trening, pa te nema tri tjedna, nego je doista bitno barem tri puta tjedno'', objasnila je Tea.

Ako uvijek smišljate izlike, neke vježbe možete odraditi čak i kod kuće ili, primjerice, u uredu.



Prilično jednostavno. No sad treba samo krenuti.

