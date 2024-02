Cetinski pao na bini u Beogradu pa zabrinuo fanove, kolege su mu pohitale u pomoć, nezgoda je snimljena!

Tony Cetinski pao je na nastupu u Beogradu, no nastavio je koncert kao da se ništa nije dogodilo.

Naš popularni pjevač Tony Cetinski nastupao je u jednom klubu u Beogradu, a tijekom nastupa doživio je nezgodu i pao na pozornici zbog čega su mu kolege pohitale u pomoć.

54-godišnji Tony pjevao je svoju pjesmu "Neka te odvede" kada je u jednom trenutku pao, a kolege su mu potom pomogle da ustane. Nakon toga nastavio je pjevati kao da se ništa nije dogodilo i zabavljati publiku svojim najvećim hitovima, prenosi Blic.

Snimku Tonyjeva pada pogledajte OVDJE.

Tony je nedavno snimljen u šetnji Opatijom gdje je pronašao vremena za druženje s obožavateljima koji su ga zaustavili, a palo je i nekoliko selfija.

Podsjetimo, u posljednje se vrijeme pričalo o otkazivanju Tonyjeva zakazanog koncertu u Sarajevu koji je trebao biti 10. veljače. Cetinski je trebao zabavljati Sarajlije na 40. godišnjici Zimskih olimpijskih igara. Nakon najave koncerta pojavilo se određeno nezadovoljstvo građana zbog toga što bi glazbenik iz Hrvatske pjevao na tako velikoj svečanosti.

"Iako je Vlada Kantona Sarajevo, na zahtjev organizacijskog odbora za obilježavanje 40. godišnjice ZOI-a, osigurala i doznačila sredstva za koncert Tonyja Cetinskog, Gradsko vijeće je u srijedu, 24. siječnja donijelo odluku da ne prihvati pokroviteljstvo pravdajući svoju odluku zakonskim preprekama", navodi Stage Production.

Gradonačelnica Benjamina Karić prethodno je izjavila da je odluka o neprihvaćanju pokroviteljstva donesena jer je organizator koncerta registriran kao d.o.o. društvo te je iz tog razloga Gradsko vijeće donijelo takvu odluku.

Tony se o svemu oglasio putem društvenih mreža, i prije nego je stigla i službena potvrda.

"Izjava povodom otkazivanja koncerta u Sarajevu!!!!!!

Nek' sam i ja to doživio. Eto da i mene netko zabrani iliti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide.

Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31. 5. 2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav! Ovim ćemo koncertom moja publika i ja obilježiti 35 godina mog djelovanja. Ulaznice kreću u prodaju za koji dan. Za koji dan , točnije 29. 1. izlazi i dugoočekivani duet s mladim i izvrsnim pjevačem Adijem Šošem.

Tako da, eto, sve se poklopilo da pjesmom jasno poručimo što mislimo o politici i predrasudama koje vladaju među narodima i usijanim glavama na ovim našim, vašim ili njihovim balkanskim prostorima. S naglaskom na dio stihova: …nije važno gdje se moliš, po kojoj Svetoj knjizi... Samo je važno da l' si čovjek ili nisi!!!" napisao je Tony u statusu koji je podijelio na svom Facebooku.

No pjevač je spreman za nove projekte. Najavio je koncert u Areni, i to za svoj rođendan, a ima i novu pjesmu, duet s Adijem Šošem naziva "Sve ili ništa".

