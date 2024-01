Stigla je i službena potvrda o otkazivanju koncerta Tonyja Cetinskog u Sarajevu: "I dalje ostaje nejasno..."

Koncert Tonyja Cetinskog sada je i službeno otkazan, što je potvrdio organizator koncerta službenim priopćenjem.

Organizatori koncerta Tonyja Cetinskog koji je trebao biti održan 10. veljače povodom 40. obljetnice održavanja Zimskih olimpijskih igra u Sarajevu, sada su službeno potvrdili vijest da je isti otkazan i da popularni glazbenik neće nastupiti.

Producentska kuća Stage Production objavila je priopćenje kojim su potvrdili tu informaciju, a prenio ga je portal Klix.ba.

"Iako je Vlada Kantona Sarajevo, na zahtjev organizacijskog odbora za obilježavanje 40. godišnjice ZOI-a, osigurala i doznačila sredstva za koncert Tonyja Cetinskog, Gradsko vijeće je u srijedu, 24. siječnja donijelo odluku da ne prihvati pokroviteljstvo pravdajući svoju odluku zakonskim preprekama", navodi Stage Production.

Gradonačelnica Benjamina Karić prethodno je izjavila da je odluka o neprihvaćanju pokroviteljstva donesena jer je organizator koncerta registriran kao d.o.o. društvo te je iz tog razloga Gradsko vijeće donijelo takvu odluku.

"Međutim, prema odluci Gradske uprave Grada Sarajeva o uvjetima i postupku prihvaćanja pokroviteljstva objavljenog u Službenim novinama Kantona Sarajevo se navodi da zahtjev mogu podnijeti pravna i fizička lica te organizatori društvenih, znanstvenih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija, što znači i d.o.o. društva kao pravno lice. Prema članu 2. istog pravilnika navodi se da gradonačelnik donosi odluke o prihvaćanju pokroviteljstva uz financijske obaveze Grada do 25.000,00 KM, dok Gradsko vijeće donosi odluke o prihvaćanju pokroviteljstva uz financijske obaveze u iznosima većim od 25.000 KM", dalje navodi organizator.

Pogledaji ovo Clubzone Tony Cetinski i Adi Šoše dugoočekivanim duetom osvojili obožavatelje na prvu: "Spoj vaših glasova je prava čarolija!"

Stage Production je dodao i kako je na prvoj sjednici organizacijskog odbora za obilježavanje 40. godišnjice Olimpijade u Sarajevu održanoj drugog studenog, a na kojoj je između ostalih bila prisutna i gradonačelnica Benjamina Karić, prihvaćen prijedlog da se koncert Tonyja Cetinskog uvrsti u službeni program obilježavanja 40. godišnjice Olimpijade u Sarajevu.

"Nadalje, 22. prosinca je organizacijski odbor uputio zahtjev Vladi Kantona Sarajevo u kojem traži sredstva za program obilježavanja 40. godišnjice Olimpijade u Sarajevu, između ostalog i za koncert Tonyja Cetinskog koji je uvršten u isti. Na press konferenciji održanoj osmog siječnja na kojoj su, između ostalih, bili prisutni predsjednik organizacijskog odbora Jasmin Ademović, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda i gradonačelnica Benjamina Karić predstavljen je program obilježavanja uključujući i koncert Tonyja Cetinskog. Na četvrtoj sjednici organizacijskog odbora održanoj 22. siječnja donesen je zaključak o raspodjeli sredstava dobijenih od strane Vlade Kantona Sarajevo u kojem se između ostalog navodi - primjena Odluke o uvjetima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Sarajeva 60.000 KM za pokroviteljstvo koncerta Tonyja Cetinskog u organizaciji Stage Production d.o.o. Sarajevo pokroviteljstvo Gradskog vijeća. Zaključak je upućen gradonačelnici Grada Sarajeva, Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade te Gradskoj službi financija na daljnje postupanje", naveli su organizatori.

Oni tvrde uz to da je organizacijski odbor na četvrtoj sjednici donio zaključak da se prihvati pokroviteljstvo koncerta Tonyja Cetinskog, a prema pravilniku i uvjetima iz priloga 1 u kojem se navodi da inicijativu za pokroviteljstvo Grada Sarajeva mogu podnijeti pravna i fizička lica te organizatori društvenih, naučnih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija, što znači i d.o.o. društva kao pravna lica.

"Uzimajući u obzir pravilnik o uvjetima pokroviteljstva Grada Sarajeva, uvrštavanje koncerta u službeni program obilježavanja, zahtjev Organizacijskog odbora upućen Vladi Kantona Sarajevo te zaključan Organizacijskog odbora o prihvaćanju pokroviteljstva, ostaje nejasno na bazi čega je Gradsko Vijeće donijelo svoju odluku. Također je nejasno, ako nije bilo 'zakonske osnove' da se podrži koncert, zašto je isti najavljen na službenoj press konferenciji održanoj osmog siječnja", zaključili su iz Stage Productiona.

Je li koncert Tonyja Cetinskog opravdano otkazan? Trebao je održati koncert.

Dobro da su mu ga zabranili. Trebao je održati koncert.

Dobro da su mu ga zabranili. Ukupno glasova:

Pogledaji ovo inMagazin Iz turističke zajednice kantona Sarajevo za IN magazin o otkazivanju koncerta Tonyja Cetinskog: ''Možda se promijeni lokacija i vrijeme''

Tonyjev nastup otkazan je nakon brojnih reakcija, a o svemu se i on bio oglasio putem društvenih mreža, a prije nego je stigla i službena potvrda.

"Izjava povodom otkazivanja koncerta u Sarajevu!!!!!!

Nek' sam i ja to doživio. Eto da i mene netko zabrani iliti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide.

Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31. 5. 2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav! Ovim ćemo koncertom moja publika i ja obilježiti 35 godina mog djelovanja. Ulaznice kreću u prodaju za koji dan. Za koji dan , točnije 29. 1. izlazi i dugoočekivani duet s mladim i izvrsnim pjevačem Adijem Šošem.

Tako da, eto, sve se poklopilo da pjesmom jasno poručimo što mislimo o politici i predrasudama koje vladaju među narodima i usijanim glavama na ovim našim, vašim ili njihovim balkanskim prostorima. S naglaskom na dio stihova: …nije važno gdje se moliš, po kojoj Svetoj knjizi... Samo je važno da l' si čovjek ili nisi!!!" napisao je Tony u statusu koji je podijelio na svom Facebooku.

"Bravo, kapa do poda", "Stvarno sramota... Ali Vi ste, Tony, velik i dobar čovjek, s najboljim glasom u regiji i šire, a ovakve tužne i ružne stvari samo će biti poticaj da budete još bolji i čovjek i glazbenik", "Otkazati koncert fantastičnog Tonyja gdje god da se održao i dopustiti ga raznim plastičnim pevaljkama koje nariču i plaču, stvarno ali stvarno nema veze sa zdravim razumom!", "Sjećam se koncerta u Skenderiji 1996., bila sam curetak i to mi je jedan od najljepših koncerata na kojem sam bila i koji i dandanas pamtim. Ne pamtim nacionalizam. Nažalost, otad se mnogo toga promijenilo na Balkanu… Podrška, Tony", "Zašto to? Znam da je u Tuzli bio koncert za pamćenje, otkud sad ovo sve? Opet politika miješa svoje prste, u Bosni se sve sluša i nema mjesta za mržnju", "Tebi velika podrška i vidimo se u zagrebačkoj Areni", "Napokon Zagreb, uljepšao si mi dan", komentari su koje je tada dobio od svojih obožavatelja.

Pogledaji ovo Celebrity Cetinski se oglasio o burnim reakcijama zbog nastupa u Sarajevu: "Prvi sam se od glazbenika vratio tamo, tog dana nije bio policijskog sata..."

Informacija da će Tony nastupati na godišnjici Olimpijade izazvala je niz reakcija, a među prvima je svoje mišljenje o tome iznijela Hana Hadžiavdagić Tabaković svojom objavom na društvenim mrežama.

"Baš me zanima bi li itko iz Srbije ili Hrvatske za ovakvo događanje pozvao pjevača koji nije iz njihove zemlje… Evo, odgovorit ću vam - nikada! Pored toliko mladih perspektivnih pjevača iz BiH i živućih legendi ti zoveš nekoga 'sa strane' za obilježavanje 40 godina ZOI-ja?! Što je s glavom??? No comment!!! P. S. Manifestacija jest bila ExYu, ali u BiH se narod treba osvijestiti da ta ista Juga u regiji više nikoga ne zanima, pogotovo ne #ZOI84 i da svatko ima svoju državu koju voli više od svega, pogotovo ZOI-ja od prije 40 godina i da samo BiH financira taj koncert 10. 2. Hvala", napisala je tada nezadovoljna Hana.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput jednom će gestom olakšati život samohranom ocu: ''Nadam se da smo svi skupa napravili nešto pametno''

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ana Uršula Najev objavila fotografiju s mladićem o kojem priča cijela Hrvatska: "Neprocjenjivo, bravo!"