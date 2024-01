Tony Cetinski i Adi Šoše dugoočekivanim duetom osvojili obožavatelje na prvu: "Spoj vaših glasova je prava čarolija!"

Odmah po izlasku novog singla, dueta Tonyja Cetinskog i Adija Šoše može se naslutiti da se radi o velikom hitu i glazbenoj senzaciji. Sudeći po komentarima na Tonyjevom YouTube kanalu pjesma je oduševila publiku, kako stihovima, tako i idejom za video spot. Naime, Tony ne krije kako je veliki zaljubljenik u novu tehnologiju, pa se tako za potrebe novog video spota poslužio umjetnom inteligencijom, a sve to pod redateljskom palicom Paola Gentilinija.

Radnja spota prikazuje borbu protiv tehnologije i budućih napretka robotike, a upravo Tonyjeva ideja za spot temelji se u nadi za pronalaskom boljeg i prirodnijeg svijeta koji zadržava svoju dušu i ne biva hladan i distanciran. "

"Tehnologija me oduvijek fascinirala i oduševljavala na način da nam uvelike olakšava svakodnevicu te su nepregledna polja onoga što pomoću nje možemo ostvariti, no jedino ukoliko se njome znamo na pravi način služiti. Tehnologija je odlična, no treba je znati koristiti. Nije problem u napretku i tehnologiji, koliko je problem u ljudima koji ju koriste", naglasio je Tony Cetinski.

Dugo očekivanu suradnju Tonyja Cetinskog sa mladim i perspektivnim Adijem Šošom, ujedinila je pjesma Amila Loje, zaslužnim za glazbu, tekst, aranžman i produkciju, a da je publika odlično prihvatila suradnju svjedoče simpatični komentari na Tonyjevom YouTube kanalu, poput: "Odlična pjesma, riječi, a spoj vaših glasova je prava čarolija!“, „TONY zna prepoznati tko je REAL TALENT!!! Imaš sada the NEW VOICE, THE REAL EMOTION... Nitko neće prežaliti ono što je imao TOŠE, ali dobio si novog vokalnog bratka - ADI ŠOŠE je najsvjetlija točka estradnog neba današnjice.“, "Vrhunska izvedba Adija i Tonyja, tekst, muzika super, ispričan život.“, "Puno je izvanrednih hitova Lojo napisao, ali s ovim je nadmašio samog sebe. Amile bravo! I pravi glasovi su se ukrstili, da iznesu ovo remek-djelo! Predivna pop pjesma, s fantastičnom porukom!“

Osim iznimnog vokala kojim već nekoliko desetljeća oplemenjuje glazbenu scenu i rasprodaje koncertne dvorane, Tony svojoj publici, ali i struci, donosi pravo osvježenje i po pitanju novih tehnologija, te time stvara uz hitove i novi tehnološki izričaj.

