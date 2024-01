Iz turističke zajednice kantona Sarajevo za IN magazin o otkazivanju koncerta Tonyja Cetinskog: ''Možda se promijeni lokacija i vrijeme''

Koncert Tonyja Cetinskog u Sarajevu na obilježavanju 40. godišnjice Olimpijskih igara bio je zakazan za 10. veljače. Posljednjih dana šuška se da je otkazan, i to zbog problema s financiranjem od strane Gradske uprave. No iz turističke zajednice kantona Sarajevo za IN magazin poručuju - nećemo dopustiti da Tonijev koncert propadne!

Otkazan ili možda ipak ne? Peripetije oko nastupa Tonyja Cetinskog u Sarajevu se nastavljaju. Prije nekoliko dana bosanskohercegovački mediji prenijeli su vijest o navodnom otkazivanju koncerta hrvatskog pjevača. I sve zbog nepostizanja prethodnog dogovora s Gradskom upravom Grada Sarajeva, kako bi do koncerta došlo. O svemu se oglasila i gradonačelnica Benjamina Karić.



''Novac koji je doznačen Gradu Sarajevu, a za koje se očekivalo da bude između ostalog namijenjen privatnoj firmi za organizaciju koncerta ne mogu biti i neće biti utrošene zbog nemogućnosti zakonitog i na propisima zasnovanog unosa i utroška istih'', izjavila je Benjamina.



Podsjetimo, pojedincima je nedavno zasmetalo to što će Cetinski nastupati na važnom događaju u Sarajevu, o čemu su javno istupili. Gradonačelnica Karić je sada poručila kako grad nije ugovarao koncert niti ga otkazuje, no direktor turističke zajednice kantona Sarajevo tvrdi - imamo drugačija saznanja.

''Upravo sam jutros bio s ministrom kulture Kenanom Magodom koji mi je pokazao dokumente gdje upravo Gradska uprava traži sredstva i eksplicite za planine, obilježavanje, eksplicite za Tonyja Cetinskog. Tako da su oni dobili direktno naznačena sredstva za Tonyja Cetinskog za taj koncert, čak je i predstavljen na oficijalnom programu, na press konferenciji i onda poslije toga se događa ovo tako da...'', izjavio i Haris Fazlagić.



I nastavlja - sada nije potpisan ugovor s Gradskom upravom, koja je trebala ustupiti dio novca za organizaciju ovog događaja i svi su dovedeni pred gotov čin. Nakon ovih novosti, na društvenim mrežama oglasio se i Cetinski.



Iz Ministarstva kulture i turističke zajednice Kantona Sarajevo pokušavaju napraviti sve da se ovaj koncert održi.

''Ja upravo sjedim s ljudima iz Live production koji rade organizaciju i oni imaju prijedlog da se čuju s Tonijem da to pokušaju ispraviti i uraditi neke stvari, možda da se promijeni lokacija i vrijeme u Sarajevu'', izjavio je Haris Fazlagić.



''Mi kao turistička zajednica, Vlada Kantona, Ministarstvo kulture stvarno to podržavamo, radimo na tome i mi smo došli do kraja smo dovedeni tako da nas je gradska uprava stavila u nezavidan položaj'', dodao je.



Tony je trebao nastupati 10. veljače kod Vječne vatre u Sarajevu, a sada razmišljaju o novoj lokaciji koja nije toliko organizacijski skupa zbog novonastalih financijskih problema. Ostaje za vidjeti hoće li Tony na to pristati.

