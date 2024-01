Cetinski se svojom trećom suprugom oženio dvaput, a pogledajte kako je izgledalo njihovo slavlje nakon filmskog vjenčanja u Las Vegasu!

Osvanule su fotografije sa svadbene svečanosti Tonyja i Dubravke Cetinski u Vinkovcima, nakon njihova vjenčanja u Las Vegasu.

Pjevač Tony Cetinski sa suprugom Dubravkom u sretnom je braku od 2014. godine.

Par se vjenčao u Las Vegasu, u društvu imitatora Elvisa Presleyja i Marilyn Monroe. Nakon toga su otputovali su na medeni mjesec na Havaje, odakle su se direktno vratili na feštu u Dubravkine rodne Vinkovce.

Sada su osvanule fotografije s njihove svadbene svečanosti u jednom vinkovačkom hotelu, koju je organizirala mladenkina majka u kratkom roku, a priredila je prave slavonske svatove.

Mladenci su na zabavu stigli u velikoj limuzini, a Dubravka je i za tu prigodu obukla vjenčanicu koju je nosila u Las Vegasu i koju je za nju dizajnirala Matija Vuica.

Goste su na vjenčanju zabavljali tamburaši, posluženi su slavonski specijaliteti, a slavlje je potrajalo do jutra.

Osim Dubravkine obitelji, s mladencima su slavili i Tonyjevi roditelji Mirko i Vinka Cetinski te brat Matteo Cetinski.

Mladencima su kumovi bili PR menadžer Davor Grgin i Severina, koja se nije pojavila na slavlju u Vinkovcima jer je ozlijedila prednji križni ligament.

Mladenci su imali još jedno svadbeno slavlje u Zagrebu, gdje su okupili prijatelje, a Tony je i zapjevao sa svojim bendom.

Tony i Dubravka u rujnu 2021. obnovili su bračne zavjete u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Opatiji.

Supružnici su tijekom braka prošli i kroz teške trenutke, nakon što je Dubravka 2019. pretrpjela moždani udar, o čemu je prvi put progovorila u IN magazinu prošle godine.

"U početku je bilo jako teško jer uđete u strah, a strah je zapravo najgori i tu vam je bitna podrška. Ja sam imala podršku svoje majke, svojeg supruga, svoje obitelji. Stalno nekako razmišljate: 'Evo, sad će se to ponovit! Opet će mi se to dogoditi!' U tim trenucima jednom se morate naljutiti na sve to i reći: 'OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!" ispričala je Dubravka, a Tony se tada prisjetio toga teškog dana.

"Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam došao na terasu, vidio da se trese. Ona je dobila moždani koji se manifestirao kao grand mal, to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znati što je, nije bilo svejedno. Onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi", rekao je Tony.

Dubravka je tada utočište pronašla u vjeri.

Inače, Dubravka je Tonyjeva treća supruga, a prije nje je bio u braku s Ivanom Nobilo i Antonelom Butigan, s kojom je dobio sina Christiana.

