Tko je uopće ozloglašeni reper zbog kojega se trese cijeli Hollywood? Karijeru je započeo s 12 godina, a crkva i jedna tragedija obilježile su mu život!

P. Diddy već je s 12 godina zarađivao 1000 dolara tjedno. Kasnije je osim glazbene karijere, osnovao i modni brend, a okušao se i u tehnologiji, alkoholnim pićima...

Svijet glazbene industrije i glamura ovih dana malo se zamračio nakon uhićenja repera Seana P. Diddyja Combsa. Tereti ga se za silovanje, seksualno uznemiravanje i trgovinu ljudi. Sve se to navodno događalo na njegovim ozloglašenim zabavama koje su poznate kao ''freak offs''.

A tko je zapravo reper o kojem je FBI nekoliko mjeseci gradio slučaj?

Sean John Combs rođen je 4. studenog 1969. godine u Harlemu, četvrti u New Yorku. Majka mu je radila kao učiteljica, a otac je služio u američkim zračnim snagama. On je poginuo u pucnjavi kada je Sean imao samo dvije godine, a navodno je bio upleten u krijumčarenje droge.

Nekoliko godina nakon smrti oca, Diddyjeva majka skupila je dovoljno novca te su se njih dvoje preselili u Mt. Vermont. Tamo je reper pohađao katoličku školu za dečke. U isto je vrijeme krenuo zarađivati svoj prvi novac.

Tada je imao samo 12 godina, a već je tjedno zarađivao 1000 dolara dostavljajući novine, a radio je u zalogajnici, benzinskoj postaji, čisto je zahode što mu je, kako je rekao jednom prilikom, bio najgori posao.

"Odrastao sam u Harlemu i moj je otac ubijen kad sam imao dvije godine. Moja je majka radila pet poslova. Imam te radničke korijene. Bio sam raznosač novina, to je bila prva poduzetnička stvar koju sam radio. Javljao sam se dečkima koji su trebali krenuti na fakultet. Pitao sam ih mogu li uzeti njihove rute i poslati im pola od zarade. Zarađivao sam 1000 dolara tjedno. Čistio sam stolove u restoranu, točio gorivo na postaji, morao sam i čistiti zahode. To je bilo najgore, ali sam bio ponosan kad sam ih očistio i kad sam vidio izraze lica ljudi kad su izašli iz njih", rekao je svojedobno reper.

Nakon srednje škole je upisao poduzetništvo i administraciju na fakultetu Howard, a u isto vrijeme se zaposlio kao pripravnik u Uptown Recordsu. Tada je imao 22 godine. Jednom je prilikom bio domaćin košarkaške utakmice sa slavnim osobama u City Collegeu u New Yorku, uz repera Heavy D-ja. Na toj je utakmici došlo do velike tragedije nakon što su ljudi napravili stampedo u kojem je život izgubilo devetero ljudi. Tada se susreo s brojnim kritikama, a gradonačelnik New Yorka je rekao da je Combs prevario goste prilikom kupnje ulaznica jer je događaj predstavio kao humanitarni.

"City College je nešto s čime se suočavam svaki dan svog života. Ali, stvari s kojima se ja nosim se ne mogu mjeriti s boli koju osjećaju te obitelji. Samo se molim za obitelji i djecu koja su izgubila život taj dan", rekao je 1998. godine Diddy.

Nakon toga se posvetio glazbi, a karijera mu je, malo za reći, cvjetala. Pomogao je brojnim poznatim osobama, a zatim je osnovao i svoju diskografsku kuću - Bad Boys. Prvo što je njegova diskografska kuća objavila bio je album Notorious B.I.G.-a "Ready to Die", koji je obilježio svijet hip-hop glazbe. Ubrzo je krenuo raditi i sa zvijezdama kao što su Mariah Carey, Method Man, TLC, Boyz II Men, Lil' Kim i drugima.

Ipak, to mu nije bilo dosta pa je krenuo i nekim drugim smjerovima. Osnovao je modni brend Sean John, okušao se i u industriji pića s Ciroc votkom, a osnovao je i Revolt TV. Prije dvije godine Forbes je napisao da je Diddyjevo carstvo vrijedno milijardu dolara.

P. Diddy osvojio je i srca brojnih slavnih dana, a najpoznatija veza bila je ona s Jennifer Lopez. Zajedno su bili od 1991. do 2001. godine. Bio je i s Cameron Diaz, Naomi Campbell, a reper ima sedmero djece s četiri partnerice.

U svibnju su u javnost isplivale i snimke na kojima je reper nasilan prema tadašnjoj djevojci, Cassandri Venturi. Nakon njenih optužbi polako je počeo njegov kraj. Više o tome pročitajte OVDJE.

Više o njegovim kriminalnim aktivnostima pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, zbog njegova uhićena trese se pola Hollywooda, a tko se sve našao na ozloglašenim zabavama pročitajte OVDJE.

Više o cijelom slučaju pročitajte OVDJE.

