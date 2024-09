Fotografija glumice u toplesu raspametila ekipu na Instagramu, a komentira se još nešto baš uočljivo!

Halle je novom fotografijom oduševila obožavatelje, a brojni su pohvalili i njenu novu ulogu u filmu Momma.

Glumica Halle Berry i u šestom desetljeću izazovnim modnim kombinacijama oduševljava fanove diljem svijeta, sada ih je ponovno razveselila, ali u nešto drugačijem izdanju.

Naime, žena-mačka pozirala je u toplesu. Gole grudi sakrila je rukama, a nosila je samo hlače. Brojni obožavatelji odmah su primijetili koliko Halle vježba jer su joj se na trbuhu isticali brutalno isklesani mišići. Na rukama je imala i tetovaže.

Fotografije su nastale iza kulisa za film ''Never Let Go''. Radi se o hororu o preživljavanju u kojem se pojavljuje Halle.

''Snimanje filma Momma. Jedan od najsloženijih likova koje sam imala zadovoljstvo utjeloviti'', napisala je ispod objave glumica.

Obožavateljima se i ovakvo izdanje legendarne glumice svidjelo.

''Predobra si u filmu'', ''Brutalno'', ''Predobra kao i uvijek'', ''Volim te'', samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, u svibnju je na društvenim mrežama osvanula potpuno gola fotka glumice, više o tome pročitajte OVDJE.

