Svjetski mediji raspisali se o Baby Lasagni: ''Već se zna pobjednik Eurosonga 2024. godine?''

Pred nama je još druga polufinalna večer Eurosonga, no svjetski mediji već naveliko pišu kako je Baby Lasagna najvjerojatniji pobjednik ovog natjecanja.

Daily Mail raspisao se o kladionicama koje naginju pobjedi Baby Lasagne na Eurosongu i posvetili su cijeli tekst našem glazbeniku.

U tekstu navode kako se predviđa da će pobjedu odnijeti baš ta balkanska zemlja te da je Hrvatska apsolutni favorit.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna iskreno o vjeri: ''Dođemo tu na pretpartyje, ja se križam prije jela, to je moje uvjerenje, ne mogu ga skrivati''

Istaknuli su kako je to loša vijest za britanske obožavatelje jer je mala vjerojatnost da će pobijediti njihov predstavnik Olly Alexander.

S durge strane, istaknuli kako je i švicarski predstavnik Nemo također osvojio fanove unatoč tome što su prošle godine završili na 20. mjestu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zbog eurovizijske ludnice već se počeo rezervirati smještaj u Zagrebu iduće godine!

Ističu i da je Italija s njihovom predstavnicom Angelinom Mango jedan od favorita, ali ida Ukrajina koje je 2022. godine osvojila prvo mjesto ima dobre izglede za mjesto pri vrhu.

Slijede ih Irska, Nizozemska, Francuska, Izrael kojima se oredviđa mjesto u osam najboljih, a tu su onda Finska i Grčka, te domaćin Švedska.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević o Baby Lasagni: ''Vjerojatno je on jedini muškarac kojem čak ni 'prave rvatine' ne zamjeraju jer se šminka''

No kako kažu, Olly nije među favoritima, a Velika Britanija pobjedu je posljednji put odnijela 1997. godine kada su ih predstavljali Katrina and the Waves s pjesmom LOve Shine Light.

I župnik Želimir je uz Baby Lasagnu: "Svi u našoj župi podržavamo našeg Marka!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svi su gledali u nju zbog majice s rupom na mjestu iz kojeg je umalo sve izvirilo, ovo se ne viđa svaki dan!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lana Jurčević o Baby Lasagni: ''Vjerojatno je on jedini muškarac kojem čak ni 'prave rvatine' ne zamjeraju jer se šminka''