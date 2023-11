Najbogatija Hrvatica odrekla se prezimena koje joj je puno toga donijelo, no nije vratila ni djevojačko!

Slavica Ecclestone više se tako ne preziva i sada je uzela majčino prezime.

Gotovo 15 godina nakon razvoda od Bernieja Ecclestonea njegova bivša supruga Slavica promijenila je prezime.

Više se ne preziva Ecclestone, ali ni Radić, što je bilo njezino djevojačko prezime. Kako pišu 24 sata, a prenosi Večernji list, uzela je majčino prezime, pa se sad zove Slavica Malić i s tim se prezimenom početkom svibnja upisala kao vlasnica kuće u Velikom Zatonu pokraj Dubrovnika. Osim u Velikom zatonu Slavica je prijavljena i na adresi u Rijeci.

Slavica je 2015. godine u Zatonu kupila kamenu kuću, koju je odlučila srušiti do temelja i na lokaciji uz more raditi novu po vlastitim zamislima. To nije teklo baš glatko, no unatoč sukobima sa susjedima i drugim problemima, kuća je ipak dovršena 2017. godine, a poznato je da je samo na uređenje do sredine 2018. Slavica potrošila 30 milijuna kuna.

Osim u Hrvatskoj, Slavica boravi i na adresama u Londonu i Švicarskoj.

U njezinu domu u švicarskom Gstaadu ranije ove godine napala su je dvojica maskiranih muškaraca koji su provalili usred noći dok je spavala te su uspjeli pobjeći policiji, a Slavica je tom prilikom pretrpjela lakše tjelesne ozljede.

Slavica je razvodom od nekadašnjeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea postala najbogatija Hrvatica i pripalo joj je više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udio u dionicama. Bernie i Slavica u braku su bili od 1985. do 2009. godine i zajedno imaju dvije kćeri, Tamaru i Petru.

Bernie je nakon razvoda pronašao sreću s 46 godina mlađom Fabianom Flossi, s kojom je 2020. dobio sinčića Acea.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako izgledaju žena i kćeri jednog od najbogatijih glumaca na svijetu, ne pokazuje ih često, a supruga se zbog njega čak i preobratila!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Pogledajte kako izgleda sin pjevačice Vanne, dugo se nije pojavio u javnosti, a ove je godine postao otac!