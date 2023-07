Rasplesani Peco preuzeo je glavnu ulogu u kuhinji, a ono u čemu je iznenadio svoju Silviju ukralo je sve poglede!

Silvia Dvornik podijelila je romantični videozapis svog partnera Marka Pecotića Pece koji joj je pripremio jelo, a poslužio joj ga je samo u pregači.

Silvia Dvornik podijelila je romantični videozapis svog partnera Marka Pecotića Pece koji je svoju voljenu iznenadio jelom.

Marko je Silviji pripremio svježe zalogaje, a ona je sretna snimila Pecu koji je iz kuhinje nosio tanjure i to samo u pregači. Teško je shvatiti je li pjevač nosio išta ispod pregače, ali dijelovi tijela koji su se vidjeli itekako su pokazali njegov trud koji je uložio u teretani kako bi skinuo višak kilograma.

Peco je tanjure donio u ritmu glazbe koja je svirala, a Silvia se na sve slatko nasmijala, a potom snimila jelo koje je dobila.

Podsjetimo, Silvia je postala poznata široj domaćoj javnosti kada se doznalo za njezinu vezu s Pecom. On je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog Silvije.

Peco je o svemu progovorio u emisiji IN Magazin.

"Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod svoje bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo, osim medijske hajke koja je to zapravo pokušavala narušiti", kazao je, a tom je prilikom otkrio i koje su najveće laži koje je o pročitao o sebi.

