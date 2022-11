Saša i Tihana Zalepugin bili su nerazdvojni 30 godina, a on je zbog nje promijenio mišljenje: "Izbjegavao sam drugi brak, ali..."

Saša Zalepugin i Tihana Harapin Zalepugin upoznali su se 1974. godine, no zaljubili su tek krajem osamdesetih, a 1992. svoju su ljubav okrunili brakom.

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin preminuo je u 92. godini od posljedica moždanog udara i iza sebe ostavio neutješnu suprugu Tihanu Harapin Zalepugin.

Tihana se od Saše oprostila na svojem Facebooku riječima koje tjeraju suze na oči.

"Zbogom, dušo moja, jedino moje, čekaj me", napisala je modna agentica, a ispod objave zaredale su se poruke sućuti.

Saša i Tihana bili su u sretnom braku 30 godina i slovili su kao jedan od najstabilnijih parova na domaćoj estradi.

Iako je među njima 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Nakon pet godina veze, točnije 1992. godine Saša je Tihanu iznenada zaprosio na Ibizi.

"Priprema je trajala mjesec dana zato što me Saša zaprosio na Ibizi 18. srpnja. Slavili smo njegov rođendan i onda je on rekao: 'Pa, hoćemo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo?' Moj je rođendan 28. kolovoza. I dok se nije predomislio, ja sam rekla da", prisjetila se Tihana jednom prilikom za IN magazin.

"Ja sam, moram priznati, izbjegavao drugi brak, ali kad smo došli tamo i kad sam došao u situaciju da sam na takvom romantičnom mjestu, onda sam joj rekao: 'Mi ćemo se vjenčati kad se vratimo u Zagreb'", ispričao je tada Saša.

Bojali su se tada, kažu, da će padati kiša na dan svadbe, no bio je to predivan, sunčan dan.

"Ja sam uvijek izlazio van, bio sam više vani nego u kući, ali od trenutka kad sam stupio u brak s Tihanom, bio sam isključivo kod kuće i nikad bez Tihane nisam išao nikamo", dodao je.

Par je u rujnu ove godine proslavio 30. godišnjicu braka.

