Slavna ljepotica otkrila što se krije iza škakljive scene s Leonardom DiCaprijem: "Neću lagati, morala sam to učiniti"

Margot Robbie priznala je kako joj nije bilo svejedno snimati intimne scene s Leonardom DiCaprijem pa otkrila čime je pokušala sakriti tremu.

Holivudska glumica, koja nosi i titulu jedne od najljepših žena svijeta, Margot Robbie otkrila je da joj je trebalo dodatne hrabrosti prije snimanja škakljivih scena u spavaćoj sobi s Leonardom DiCapriom s kojim se pojavila u filmu "Vuk s Wall Streeta".

32-godišnja Margot priznala je da je popila nekoliko čašica tekile kako bi pokušala smiriti živce prije snimanja intimnih scena, a u to je vrijeme imala samo 22 godine. Zaključila je da iako je izgledala samouvjereno na ekranu, to nikako nije bio slučaj u stvarnom životu.

"Neću lagati. Popila sam nekoliko čaša tekile prije te scene jer sam bila nervozna, jako, jako nervozna', izjavila je u jednom od intervjua.

Jedna od takvih scena prikazuje Margot kako pokušava zavesti Leonarda, koji je od nje stariji 15 godina i to u dječjoj sobi njihove kćeri, a ostala je jedna od najzapamćenijih u cijelom filmu.

Film Martina Scorseseja iz 2013. godine temelji se na priči o stvarnom njujorškom brokeru Jordanu Belfortu (Leonardo DiCaprio), a Margot glumi njegovu suprugu Naomi Lapaglia.

Unatoč što je prije snimala uspješne uloge u serijama poput "Australia's Neighbors", upravo joj je uloga Naomi donijela svjetsku slavu.

"Snimala sam scene koje su vodile do seksa ili je seks upravo završio, ali nisam snimila scenu seksa od početka do kraja kao u "Wolf Of Wall Street". To mi je bilo prva" rekla je glumica jednom prilikom za Vanity Fair.

Iako joj je tada možda bilo teško, zvijezda je od tada glumila u nizu projekata, a uskoro ćemo ju gledati u nadolazećem filmu Barbie kao istoimenu lutku, u kojem glumi i slavni glumac Ryan Gosling koji će tumačiti njezinog ljubavnog partnera Kena.

