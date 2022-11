Tihana Harapin Zalepugin nakon dugo se vremena oglasila o suprugu objavom koja tjera suze na oči

Tihana Harapin Zalepugin iz dana u dan nada se oporavku svog supruga Saše Zalepugina, a svoje je pratitelje rastužila novom objavom na društvenim mrežama.

Tihana Harapin Zalepugin već tjednima se nada kako će čuti pozitivne vijesti o oporavku svog supruga Saše Zalepugina koji je trenutno u induciranoj komi u bolnici.

Pogledaj i ovo Posvetila mu objavu Tihana Harapin Zalepugin prvi put u javnosti nakon što joj je suprug završio u bolnici, o njegovom stanju još nema nikakvih novosti

O njegovu stanju nema promjene, a Tihana nije jedina koja se nada da će se Saša vratiti kući. To je dokazala i novom emotivnom objavom na svom Instagramu.

''Mini čeka da ON otvori vrata... I tako danima'', napisala je Tihana u opisu fotografije na kojoj se nalazi njen psić.

Malena čivava leži na trosjedu gledajući prema ulaznim vratima stana, a nije tajna da su psi jako vezani za svoje vlasnike pa je tako odsustvo Saše i njihovu ljubimcu jako teško palo.

''Ali mi suze same od sebe krenu kada ugledam našu ljubimicu, psića Mini. Jer Mini svako malo ode do ulaznih vrata našeg doma. Tamo stane, onda sjedne i čeka Sašu da dođe doma'', ispričala je za Jutarnji list Tihana nedavno te dodala da se trudi ostati pribrana te ne želi negativno razmišljati o situaciji.

Podsjetimo, legendarni voditelj i urednik 91-godišnji Saša Zalepugin doživio je moždani udar i trenutačno se nalazi u induciranoj komi, a vijest je potvrdila i njegova supruga.

"Danas sam sjena sebe same - Saša moj", napisala je u emotivnoj objavi koju je podijelila na svom profilu na Facebooku.

"Istina je, ali nisam u stanju pričati. Nisam spremna. Molim se da se izvuče", kratko je komentirala i za 24 sata.

Tihana je u skladnom i sretnom braku sa Sašom već više od 29 godina, a zaprosio ju je na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

