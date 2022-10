Tihana Harapin Zalepugin pojavila se na modnoj reviji brenda Elfs u društvu prijateljica i poznatih.

Tihana Harapin Zalepugin bila je jedna od brojnih poznatih koja je nazočila modnoj reviji brenda Elfs u Zagrebu.

Tamošnji fotografi uhvatili su Tihanu u društvu dizajnerice Matije Vuice, a Zalepugin je na reviju stigla u crnoj odjevnoj kombinaciji.

Vidno pogođena cjelokupnom situacijom oko supruga Saše Zalepugina, Tihana je pokušala misli odvratiti od neočekivane situacije u kojoj se nalazi, a javnost baš kao i ona očekuje nove vijesti o stanju njena supruga.

"Svijet bi bio mnogo sretniji da su ljudi plemeniti, skromni, dobri, velikog srca poput mog Saše", objava je koju je Tihana posvetila mužu prije nego što se pojavila na reviji.

Podsjetimo, legendarni voditelj i urednik 91-godišnji Saša Zalepugin doživio je moždani udar i trenutačno se nalazi u induciranoj komi, a vijest je potvrdila i njegova supruga.

"Danas sam sjena sebe same - Saša moj", napisala je u emotivnoj objavi koju je podijelila na svom profilu na Facebooku.

"Istina je, ali nisam u stanju pričati. Nisam spremna. Molim se da se izvuče", kratko je komentirala i za 24 sata.

Tihana je u skladnom i sretnom braku sa Sašom već više od 29 godina, a zaprosio ju je na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Supruga Marka Pecotića postupkom na društvenim mrežama pokazala što misli o situaciji u kojoj se našla +28

Tajna koju je dugo uspjela skrivati saznala se tik pred njen odlazak iz MasterChefa: "U show sam ušla u drugom stanju" +22