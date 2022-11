Preminuo Saša Zalepugin, tužnu vijest potvrdila supruga Tihana: "Zbogom dušo moja, jedino moje, čekaj me"

Saša Zalepugin preminuo je u bolnici od posljedica moždanog udara.

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin (91) preminuo je noćas u bolnici od posljedica moždanog udara koji je doživio u nedjelju 16. listopada u svom zagrebačkom domu, a tužnu vijest za Večernji list potvrdila je njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin, koja je uz Sašu bila do posljednjeg trenutka.

Tihana se od Saše oprostila i na svojem profilu na Facebooku.

"Zbogom, dušo moja, jedino moje, čekaj me", napisala je. Ispod objave pristižu joj poruke sućuti.

Tihana i Saša u braku su bili više od 29 godina, a zaprosio ju je na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

