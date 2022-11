Dalmatinski slavuj otkrio najemotivniji trenutak u ovoj godini: ''Jedva sam došao do kraja pjesme...''

Da dobrim pjesmama nema roka trajanja, dokaz je i novo ruho singla "Rijeke tiho teku" - koju je u originalu pjevao Zlatko Pejaković, a sada obradio dalmatinski slavuj Marko Škugor. Zašto se pjevač odlučio na obradu starog hita, kako komentira reakcije publike na pjesmu te koji mu je bio najemotivniji trenutak u ovoj godini, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Veliki hit Tončija Huljića dobio je novo ruho. Evergreenu "Rijeke tiho teku" dodan je dalmatinski štih koji je najbolje upotpunio Marko Škugor. Pjevač ističe kako mu nije bio cilj kopirati originalnu izvedbu Zlatka Pejakovića,već pokloniti dio sebe u njoj.



"Nešto smo se Tonči i ja čuli nekom drugom zgodom i njemu je palo na pamet ideja - kaže "Rijeke tiho teku" to bi ti triba snimit. Zlatko je stvarno legenda, jedan od naših najboljih pjevača i nije imalo smisla da pokušam kopirati njegovu izvedbu nego nekako dati nježniju verziju te pjesme. Original uvijek ostaje original i mi smo pokušali dati nešto malo drugačije i da nekako tu pjesmu oživimo. Svima je vjerojatno u glavi ali ne na prvu da bi se sjetili, pa se nadamo da će ovo dati neki novi život i originalna i ova da će zaživit.", govori Škugor.



Iako je pjesma tek objavljena, već ima više od 100 000 pregleda, ali je ušla i u YouTube trending Slovenije i Hrvatske. Dalmatinski slavuj ističe kako voli pročitati komentare jer mišljenje publike mu je najvažnije, i domaće i slovenske.



"Meni je uvik lijepo u Sloveniji i nadam se da će me uvijek tako lijepo primiti kao i do sad. "Za vedno" rekli bi oni - zauvijek. Ja volim svakakve komentare, glavno da izaziva reakcije, pozitivne ili negativne ali glavno da je reakcija i da ljudi nisu ravnodušni na izvedbu", govori Marko.



A ravnodušnost definitivno nije osjetio kada je ove godine imao najemotivniji nastup u životu. Naime, na vjenčanju njegove sestre Sare, Marko je imao zadatak u crkvi dočarati emociju pjesmom.



"Skoro nikad nemam nikakvu tremu ni ništa ali ta Ave Maria, jedva sam došao do kraja pjesme. Vidim njih dvoje kako su emotivni kako plaču i jedva sam došao do kraja pjesme, pa da mogu i ja malo emocije pustiti. Želim im svu sreću zauvijek. Stvarno je bila fešta za pamćenje i to je nakon dugo vremena da sam ja ostao do kraja svadbe, sestra mi je pa moram, ali s guštom sam ostao do kraja i mogao sam još", govori.



Guštat će pjevač i tijekom ovog blagdanskog vremena, nastupa je sve više, no, njemu je vrijeme provedeno uz obitelj najvažnije.



"Ostavit ću ono božićno jutro svakako za obitelji i na Badnjak neću pjevati navečer. To je ono što ostavljam za obitelj, a ovo drugo moramo raditi jer moramo nadoknaditi sve što nismo zadnjih par godina. Nova godina je još u nekim fazama dogovora, a iskreno jer je stvarno pun 12. ovih advenskih koncerata i dosta nastupa u Sloveniji tako da ne bi mi bilo loše i da ostanem s obitelji, ali otvoreno je sve. Nešto smo baš u dogovorima pa ćemo vidjeti'', govori Marko.



Priznaje nam Marko, mnogo je novosti vezanih uz glazbu u pripremi i jedva čega podijeliti to sa svima. No, kaže, sad je najvažnije privesti ovu godinu kraju i nadati se najboljem u sljedećoj.



"Da ne slušamo svaki dan o ratovima, bolestima, nego eto da nekako počnemo razmišljati o pozitivnijim stvarima.", zaključio je.

