Nekad zgodni brat Kardashianki učinio iznimku i stao pred kamere, danas je daleko od mladića kakvog pamtimo!

Rob Kardashian osvanuo je na rijetkoj snimci na rođendanu svoje sestre, nakon realityja povukao se iz javnosti, a zbog kilograma ga rijetko tko prepoznaje.

Rob Kardashian rijetko se pojavljuje u javnosti, no sada je viđen na proslavi rođendana svoje sestre Khloe Kardashian.

Od sve njegove braće i sestara, 37-godišnji Rob posebno je blizak s Khloe, koja je sebe opisala kao trećeg roditelja njegovoj kćeri Dream.

Iako je bio stalni član u realityju ''Keeping Up With The Kardashians'', Rob se posljednjih godina povukao iz središta pozornosti, osobito nakon kolapsa njegove veze s Blac Chynom.

Sada se, međutim, pojavio u videu na kojem Khloe puše svjećice na torti.

Svi su odmah primijetili i njegov izgled, a već dugi niz godina, Rob pati od viška kilograma, no čini se da se on time previše ne zamara.

Veći problem u životu mu stvara bivša supruga Blac Chyna. Rob i Chyna su vezu započeli 2016. godine, a u studenom iste godine dobili su kćer.

Par se razišao u veljači 2017. i njihove svađe punile su medijske stupce. Svađali su se preko društvenih mreža, curile su Chynine golišave fotografije, uništavali su imovinu, a podigli su i nekoliko sudskih tužbi. Ona s tužbama očito ne planira prestati, a 2022. godine odlučila je tužiti i cijelu njegovu obitelj.

Istaknula je kako su je financijski i emotivno zakinuli te su povrijedili njezinu djecu nakon što su zaustavili njezin reality show "Rob and Chyna".

