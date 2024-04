Gledatelji hit-showa iznenađeni su pobjedničkom transformacijom našeg pjevača: ''Pomislih iz profila stvarno Dan!''

Tomislav ToMa Marić pobijedio je u petoj epizodi ''Tvoje lice zvuči poznato'' transformacijom u pjevača Imagine Dragonsa, evo kakve su reakcije gledatelja.

Tomislav ToMa Marić se u petoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirao u Imagine Dragons.

"Osobno sam baš fan grupe i ovaj put smo si bili gljiva i ja okej, dala mi je nešto po mom guštu. Obožavam ih, ali ću se napatiti vokalno. On ima jači, prodorniji vokal, ja sam onako visoki tenor. Od jedan do sto, moram se šesto posto dati u ovu pjesmu. Strah me je samo da mi ne pukne glas, pjesma nije jednostavna, možda se tako čini, a pogotovo taj refren", rekao je Toma uoči svoje transformacije.

A reakcije na njegov nastup ne prestaju se nizati.

''Bravo, Toma, podsjetilo me na nastup na kojem nisam bila!'', ''Svaka čast'', ''Ma original, zaslužena pobjeda'', ''Više nego odličan'', ''Pjesma jedna od zahtjevnijih, ali izvedba savršena'', ''Odličan, a još su mu dali i jednu od težih pjesama Imagine Dragonsa'', ''Pomislih iz profila da je Dan Reynolds'', ''Ubio si i pjesmu i sve zmajeve svijeta'', ''Bogatstvo talenta'', bili su samo neki od stotina komentara na društvenim mrežama.

ToMa se nakon nastupa i sam oglasio uz fotografije te kratak opis: ''Jesmo zamislili zmajeve? Najdraža do sad… Hvala!''.

A u proteklim epizodama ToMa je utjelovio neke od naših glazbenica, ali i vječnog boema Tomu Zdravkovića s kojim je oduševio u prvoj emisiji.

Nakon toga bio je Hiljson Mandela, Nina Badrić te Albina.

