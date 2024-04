Godine burnog života ostavile su traga na izgledu bivše slatkice, a sada je najavila novu promjenu: "Puno mi je bolje i naučila sam..."

Amanda Bynes je putem društvenih mreža progovorila o vlastitom zdravlju i otkrila kakvi su joj planovi i kako se osjeća nakon teškog perioda.

Bivša tinejdžerska glumačka zvijezda Amanda Bynes posljednjih je godina prolazila kroz težak period, no čini se kako je sada usredotočena na svoje boljitak, a između ostalog želi se vratiti na svoju staru kilažu.

37-godišnja Amanda, koja je ovih dana odbila ispričati svoju priču o zlostavljanju koje je prolazila kao mlada djevojka u TV dokumentarcu "Quiet On Set: The Dark Side of Kids", obavijestila je pratitelje na Instagramu o svom zdravlju.

"Dobila sam više od 20 kilograma u posljednjih nekoliko mjeseci zbog depresije. Sada mi je puno bolje i naučila sam raditi nešto drugo kada mi se ne da vježbati i jesti zdravo. Trenutno imam 73 kilograma i želim se vratiti na 50 kilograma", pojasnila je Amanda koje je visoka 170 centimetara, a koja je ranije priznala kako je koristila lijek Adderall na recept da bi održala određenu težinu.

Bivša dječja zvijezda godinama je koketirala s raznim opijatima te je nekoliko puta bila u klinici za odvikavanje, no sada je navodno sve to iza nje.

Godine burnog života ostavile su traga na njezinu izgledu i danas više nije ni sjena slatkici kakvu pamtimo iz popularnih filmova. Njezini problemi počeli su 2012. godine kada je uhićena zbog vožnje pod utjecajem opijata, a godinu dana kasnije uhvaćena je i kako puši marihuanu u lobiju zgrade u New Yorku u kojoj je živjela, a tada je stakleni bong bacila je na policajce s 36. kata. Iste je godine izazvala požar pred kućom ljudi koje nije poznavala, nakon čega je stavljena pod skrbništvo.

Amanda je pod nadzorom bila devet godina, a sloboda joj je vraćena prošle godine, nakon što je sudac Roger L. Lund procijenio da je sposobna opet se brinuti o sebi i donio presudu o ukidanju skrbništva.

