Legendarni glumac snimljen sa suprugom prvi put nakon više od 20 godina, ni njega nismo vidjeli baš dugo!

Gene Hackman i supruga Betsy Arakawa snimljeni zajedno prvi put nakon dodjele Zlatnih Globusa 2003. godine.

Legendarni holivudski glumac Gene Hackman (94) i njegova supruga Betsy Arakawa (62) snimljeni su zajedno u javnosti prvi put nakon 21 godine.

Fotografi su ih snimili u Santa Feu u novom Meksiku dok su izlazili iz restorana, a djelovali su dobro raspoloženo i držali su se za ruke.

Hackman se prije večere počastio kavom i pitom od jabuke iz obližnje trgovine, prenosi Daily Mail.

Par je u braku od 1991. godine, a zadnji put su zajedno fotografiran na dodjeli Zlatnih Globusa 2003. godine.

Gene je prije ovoga zadnji put u javnosti snimljen u ožujku prošle godine, a tada je bio u malo boljoj formi nego sad. Dvostruki Oskarovac puno se promijenio otkako se prije 20 godina povukao iz glume. Godine su ga sustigle i sada je sijed, pogrbljen i hoda s pomoću štapa te je i drastično smršavio, no još se nije odrekao brkova koji su mu u slavnim danima bili zaštitni znak.

Hackman je posljednju filmsku ulogu odigrao u komediji "Rat za gradonačelnika" 2004. godine. Tada je dao i rijedak intervju Larryju Kingu, u kojem je objavio da nema u planu nove filmske projekte i da vjeruje da je njegova glumačka karijera gotova.

Godinama kasnije potvrdio je svoje umirovljenje dok je 2008. promovirao svoj treći roman "Escape From Andersonville".

"Kad bih to mogao raditi u vlastitoj kući, možda bih snimio još jedan film, da mi nitko ne smeta i da sa mnom rade samo jedna ili dvije osobe", izjavio je Gene u jednom intervjuu za GQ.

Međutim, nije ostao potpuno udaljen od filmske industrije jer je bio narator u dva dokumentarna filma o marinskom korpusu "The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima" 2016. godine i "We, The Marines" 2017. godine.

Gene je u bogatoj glumačkoj karijeri snimio više od sto uloga, a neke od najpoznatijih ostvario je u filmovima "Odmetnuta porota", "Nepomirljivi", "Državni neprijatelj", "Superman", "Prisluškivanje", "Grimizna plima" i drugima.

