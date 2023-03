Legendarni glumac snimljen nakon dugo vremena, ne nalikuje na sebe iz mlađih dana, ali zaštitnog znaka se ne odriče!

Gene Hackman snimljen je nakon dugo vremena u javnosti, a na najnovijim fotografijama nije ga baš lako prepoznati.

Legendarni holivudski glumac Gene Hackman snimljen je u javnosti nakon dugo vremena i to u Santa Feu u Meksiku na jednoj benzinskoj postaji, a na najnovijim fotografijama ne nalikuje sebi.

93-godišnji dvostruki dobitnik Oscara, koji se povukao iz glume i nije snimio film već gotovo dva desetljeća, izgleda neprepoznatljivo. Drastično je smršavio, ali činio se u dobroj formi dok je obavljao svoje poslove i svratio do lokalne trgovine, a uz to je pokazao da se nije odrekao brkova koje su mu godinama zaštitni znak.

Bilo je to njegovo rijetko pojavljivanje, a svoju je posljednju filmsku uloga odigrao u komediji "Welcome To Mooseport" 2004. godine. Tada je dao i rijedak intervju Larryju Kingu u kojem je objavio da nema u planu nove filmske projekte i da vjeruje da je njegova glumačka karijera gotova.

Godinama kasnije, potvrdio je svoje umirovljenje dok je 2008. promovirao svoj treći roman, "Escape From Andersonville".

"Kad bih to mogao raditi u vlastitoj kući, možda bih snimio još jedan film, da mi nitko ne smeta i da sa mnom rade samo jedna ili dvije osobe", izjavio je Gene u jednom intervju za GQ.

Međutim, nije ostao potpuno udaljen od filmske industrije, budući da je narirao dva dokumentarna filma o marinskom korpusu "The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima" 2016. godine i "We, The Marines" 2017. godine.

Gene je u bogatoj glumačkoj karijeri snimio više od sto uloga, a jedne od najpoznatijih ostvario je u filmovima "Odmetnuta porota", "Nepomirljivi", "Državni neprijatelj", "Superman", "Prisluškivanje", "Grimizna plima" i drugima.

