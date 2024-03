Kamo je nestao naš crni, visoki glazbenik? Ovakvoj snazi nije odoljela ni Minea: "Ja ću te sad samo gledati"

Tomislav Toma Marić se u petoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirao u Imagine Dragons.

Tomislav Toma Marić dobio je zadatak da se u petoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformira u Imagine Dragons i konačno izađe iz visokih potpetica, nakon što je u prošloj emisiji utjelovio Albinu.

"Osobno sam baš fan grupe i ovaj put smo si bili gljiva i ja okej, dala mi je nešto po mom guštu. Obožavam ih, ali ću se napatiti vokalno. On ima jači, prodorniji vokal, ja sam onako visoki tenor. Od jedan do sto, moram se šesto posto dati u ovu pjesmu. Strah me je samo da mi ne pukne glas, pjesma nije jednostavna, možda se tako čini, a pogotovo taj refren", rekao je Toma uoči svoje transformacije.

"Ovo je bilo fenomenalno! Super, super, super, ovo kad visoko pjevaš, toliko je moćno", kratak i jasan bio je Goran Navojec.

"Ja bih da čuvaš mene, meni je to potrebnije, obzirom da sam žensko i idem po koncertima. Nakon Tome, ovime se dokrajčio, ovo ti je najbolja transformacija i to je to energija koju ja volim. Toliko sam sretna da si dobio tu transformaciju, a sada neka oni pričaju, a ja ću te sad samo gledati", poručila mu je oduševljena Minea.

"Ova pjesma ima jednaku energiju kao ti, bilo mi je uživanje gledati te na sceni", pohvalio ga je Enis Bešlagić.

"Otpuhao si me! Mislim da je ovo tvoj najupečatljiviji nastup dosad, pokazao si večeras životinjsku energiju i snagu, a to je bit ove transformacije. Jedan pametan čovjek je rekao da treba samo jedan sat pripreme, za jedan minut prezentacije, a ti si to iskoristio", rekao mu je Mario Roth.

"Ja bih završila, meni si bio bolji od originala, to sam još samo htjela reći", zaključila je Minea na kraju, a Toma joj poklonio zagrljaj.

