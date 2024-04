Bivša tenisačica muškarca svog života upoznala je na ulici, ovo je njihova priča: ''Bilo mi je dosadno i odlučila sam prošetati...''

Španjolska tenisačica venecuelanskog porijekla Garbiñe Muguruza ljubav svog života upoznala je sasvim slučajno, a uskoro planiraju i vjenčanje.

Garbiñe Muguruza poznato je ime u teniskom svijetu, a nakon uspješne karijere ova španjolska tenisačica venecuelanskog porijekla medijske stupce počela je puniti zbog svog ljubavnog života.

Prošle godine pročulo se kako se udaje za Arthura Borgesa kojeg je upoznala na sasvim slučajno, na ulicama New Yorka.

"Moj hotel je bio vrlo blizu Central parka, a pošto mi je bilo dosadno odlučila sam izaći i prošetati. Dok sam šetala, naišla sam na njega, poželio mi je sreću na US openu i ja sam odmah pomislila koliko je zgodan. Privuklo me i to što nije iz svijeta tenisa", otkrila je Muguruza jednom za španjolski list "Ola".

Arthur je u to vrijeme radio kao model za Tom Ford marku, a u New Yorku su nastavili da se potpuno slučajno sreću u parkovima te je postalo sasvim jasno da ih je sudbina spojila.

Muguruza je u intervjuu ispričala i kako je izgledala prosidba u španjolskoj Marbelli.

"Bilo je nešto čudno. Razmišljala sam o nečem drugom i on me odjednom zaprosio, tad sam počela plakati. Nisam znala kako reagirati. Rekla sam "da" usred suza, bilo je vrlo romantično", ispričala je.

Njihove zaruke na Instagramu je obilježila uz fotografiju i opis: "Imao si me odmah nakon ''Zdravo". No, datum vjenčanja još nisu otkrili.

Arthur Borges rođen je u Španjolskoj, a većinu života proveo je u Finskoj.

''On je mješanac, poput mene. Ja sam pola Venecuelanka, pola Španjolka, tako da se razumijemo. Dijelimo taj osjećaj da smo građani svijeta'', rekla je svojevremeno tenisačica.

Inače, Muguruza je dvostruka Grand Slam šampionka i nekada najbolja tenisačica svijeta, ali među stručnjacima, analitičarima i fanovima poznata je po fenomenu ''može da dobije svakog i izgubi od svakog".

Osvojila je Roland Garros 2016. godine pobijedivši Serenu Williams, naredne godine osvojila je Wimbledon kad je pobijedila Sereninu stariju sestru Venus i postala najbolja na svijetu. U karijeri je osvojila deset trofeja, a trenutno odmara od tenisa te je otkrila da se ne namjerava vratiti profesionalnom igranju jer želi vratiti vrijeme s prijateljima i obitelji koje joj je igranje tenisa oduzelo.

