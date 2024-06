Meghan i Harry pripremaju posebno slavlje za vikend, a pozivnice su dobila i četiri člana kraljevske obitelji?

Princ Harry i Meghan Markle za vikend su kćeri Lilibet pripremili proslavu za treći rođendan, a pozivnice su navodno dobili i članovi kraljevske obitelji.

Princ Harry i Meghan Markle ovih dana imaju posebno slavlje, njihova kćerkica Lilibet slavi treći rođendan, evo kako su ga proslavili.

U domu princa Harryja i Meghan Markle ovih dana pripremalo se slavlje.

Njihova kći, malena Lilibet ovih dana slavi svoj treći rođendan, a proslava je započela još prošlog vikenda.

U obiteljskoj kući u Montecitu u Kaliforniji okupili su se prijatelji i obitelj, a uživali su u zajedničkom druženju, piše Page Six.

Časopis People izvijestio je da je na događaju bilo između 20 i 30 uzvanika, uključujući Meghaninu majku Doriju Ragland i Lilibetina kuma Tylera Perryja.

Pjevao im je gospel zbor, za koji se vjeruje da je izveo ''Oh Happy Day'' i ''This Little Light of Mine'', pjesmu koja je svirana na vjenčanju Meghan i Harryja.

Izvor je također rekao da su Lilibetini teta i ujak, Kate i William, djed kralj Charles i kraljica Camilla bili pozvani na događaj, ali nisu prisustvovali.

Mnogi komentiraju da je djevojčica slika i prilika svog oca jer je od njega naslijedila njegov zaštitni znak - crvenu kosu. Zanimljivo je i da stariji sin, Archie, također crvenokos.

Inače, djevojčica je ime dobila prema nadimku njezine prabake, kraljice Elizabete II.

Srednje ime naslijedila je od svoje bake, pokojne princeze Diane, majke princa Harryja.

Ipak, fotografije malene ne mogu se nigdje vidjeti, a jedina njezina fotografija koju su podijelili bila je za njen prvi rođendan.

