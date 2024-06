Kraljevsku obitelj skoro čeka velika proslava na koju dolaze stotine Britanaca, a Kate Middleton mogla bi biti dio nje?

Kate Middleton skoro bi se mogla pojaviti na događanju koje svake godine okupi stotine Britanaca.

Princeza od Walesa razmišlja o tome da se pojavi na balkonu Buckinghamske palače nakon ceremonije ''Trooping the Color'', tvrde izvori iz Palače.

Kraljevski dužnosnici potvrdili su jučer da Kate neće prisustvovati pukovničkoj smotri 8. lipnja – što je tradicionalna proba za događaj Trooping the Colour koja se održava 15. lipnja.

Ali Daily Mirror je izvijestio da princeza navodno razmišlja o tome da za dva tjedna izađe na poznati balkon ako se bude osjećala dovoljno dobro.

General-pukovnik James Bucknall, bivši zapovjednik Savezničkog korpusa za brzu reakciju, bit će inspektor u Kateino ime za Pukovničku smotru, ali detalji o ''Trooping the Colour'' još nisu razjašnjeni.

Buckinghamska palača također je otkrila da će kralj Charles 15. lipnja putovati u kočiji s kraljicom Camillom i da neće biti na konju.

Britanska javnost već je mjesecima zabrinuta za princezu od Walesa Kate Middleton, koja je u ožujku objavila da boluje od raka.

Otada je nismo imali priliku vidjeti i nisu objavljene nikakve novosti o njezinu zdravstvenom stanju, zbog čega su obožavatelji ispred Buckinghamske palače počeli ostavljati poruka za ozdravljenje, cvijeće i drugo poklone za princezu.

No ovih dana Kate je viđena u izlasku s obitelji i dok je sama obavljala zadatke, otkrili su izvori za People. Ranije su izvori s palače otkrili i da je njezin kalendar obveza za 2024. potpuno prazan, no People iz drugih izvora doznaje i kako to ne treba značiti da se Kate neće pojaviti na nekom događaju do kraja godine, ako se bude osjećala bolje, misleći očito na ''Trooping the Colour''.

