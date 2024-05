Ovi prizori prije šest godina obišli su svijet, a nagađa se kako će Harry i Meghan važan datum obilježiti ove godine: ''Princ je jako romantičan...''

Princ Harry i Meghan Markle danas slave šestu godišnjicu braka, a nagađa se kako bi par ovaj dan mogao obilježiti.

Princ Harry i Meghan Markle prije šest godina stali su pred oltar te ispred malih ekrana okupili milijune gledatelja diljem svijeta koji su pratili njihovo kraljevsko vjenčanje.

Otad se puno toga u njihovim životima promijenilo, a već četiri godine par ne živi s Harryjevom obitelji.

Mnoge zanima što će učiniti po pitanju ovog njima važnog datuma. Par navodno planira proslaviti ovu godišnjicu, a proslava bi mogla biti prilika da poprave odnose s kraljevskom obitelji, piše The Mirror.

''Obično kraljevska obitelj ne shvaća olako godišnjice braka te znamo vidjeti i objave na društvenim mrežama. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se to dogoditi i ove godine. Ako to ne učine, to još jednom pokazuje koliko su podijeljeni, a ako se dogodi, onda to doživljavam kao ruku pomirenja'', rekao je bivši kraljevski batler Grant Harrold za The Mirror.

Batler smatra da će Harry i Meghan proslaviti godišnjicu daleko od očiju javnosti.

''Proslava će vjerojatno biti iza zatvorenih vrata, možda večera s prijateljima ili samo njih dvoje. Možda će rekreirati večeru s pečenom piletinom koju su imali one noći kad su se zaručili u kolibi u Windsoru'', objasnio je.

Grant je također otkrio da je Harry jako romantičan.

''Princ Harry je uvijek bio vrlo romantičan. Kad je išao na spojeve, bio je jako drag i pravi džentlmen. Vrlo je tradicionalan i romantičar u srcu.''

Podsjetimo, Meghan i Harry vjenčali su se nakon dvije godine veze, a njihova veza od samih je početaka bila pod velikim povećalom javnosti. Danas uživaju kao roditelji sina Archieja, kojeg su dobili niti godinu dana nakon vjenčanja, i kćeri Lilibet, koja je na svijet stigla 2021. godine.

