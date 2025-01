Poslušajte kako omiljena zvijezda Kumova pjeva veliki hit Amy Winehouse: ''Koji divan glas!''

Ana Uršula Najev poznata je po predivnom glasu i stasu, poslušajte kako je otpjevala Amy Winehouse.

Naša glumica i zvijezda serije ''Kumovi'' Ana Uršula Najev glumački talent dobro pokazuje na televiziji i kazališnim daskama, ali oni koji ju prate znaju da odlično i pjeva.

Na svom Instagram profilu nedavno je podijelila svoj video na kojem uz gitaru pjeva veliki hit Amy Winehouse ''You Know I'm No Good''.

''Eto, kad vas je toliko pitalo da objavim cijeli video, ko može odolit'', napisala je i ispunila želju fanovima.

''Za ne prepoznat'', ''Prekrasno'', ''Wow djevojko, svaka ti čast'', ''Koji divan glas'', hvalili su je pratitelji.

Ana inače nastupa po gažama, a još njenih izvedbi pogledajte u nastavku.

Prvi put svoj je glas na televiziji pustila u sceni ''Kumova'' koja je rasplakala Momčila Otaševića, a zapjevala je ''Žute dunje''. Scenu pogledajte OVDJE.

Inače, novi nastavci ''Kumova'' u kojima Ana Uršula glumi Luce izlaze uskoro na Novoj TV.

Kakva je atmosfera na setu pogledajte OVDJE.

