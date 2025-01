Sjećate se nekad omiljene Roseanne? Nema šanse da je prepoznate na prvu, toliko se promijenila!

Roseanne Barr pojavila se s dugim plavim pletenicama zbog dueta s Tomom MacDonaldom.

Nekoć voljena komičarka Roseanne Barr danas je potpuno stavljena sa strane nakon što je izvrijeđala bivšu savjetnicu Baracka Obame, Valerie Jarrett, i poricala holokaust u jednom podcastu. 71-godišnja glumica i komičarka danas se snalazi na sve načine, a svojoj je biografiji dodala i repanje.

Barr je prihvatila poziv kontroverznoga kanadskog repera Toma MacDonalda da zajedno repaju u pjesmi "Daddy's Home", a za naslovnicu je odlučila promijeniti stil frizure i napraviti dugačke plave pletenice.

Ideju za zajedničkom pjesmom Barr i MacDonald dobili su nakon što je on gostovao u njezinu podcastu.

Roseanne Barr karijeru je započela nastupima stand-up komedije, to ju je kasnije dovelo do angažmana u kasnonoćnim emisijama. Veliku popularnost ostvarila je svojom humorističnom serijom "Roseanne" (od 1988. do 1997., 2018.), svojednobno jednom od najgledanijih sitcomova u Americi. Rasistička objava na (tada) Twitteru nagnala je šefove televizije ABC da otkažu "Roseanne", otpuste Barr i obnove seriju, ali kao spin-off "The Conners", čija se premijera sedme sezone očekuje u ožujku.

Pjesma još uvijek nije dostupna na YouTubeu, stoga se Roseannine pletenice ne mogu pogledati u punom sjaju, no pjesma se može poslušati na Spotifyju (OVDJE).

