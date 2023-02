Rijetki znaju pravo ime slavnog glumca, a iza njega se krije tužan razlog zbog kojeg ga je promijenio

Pedro Pascal otkrio je svoje pravo ime, ali i tužan razlog zašto ga je odlučio promijeniti.

Pedro Pascal trenutačno je jedno od najvećih i najtraženijih imena u Hollywoodu, ali rijetki znaju da se nekada zapravo zvao drugačije i da mu to nije pravo ime.

47-godišnja zvijezda serije "The Last of Us" proslavila se kao Oberyn Martell u četvrtoj sezoni "Igre prijestolja", a nakon toga se pojavila u nekim od najvećih televizijskih franšiza. Glumio je tako Javiera Peñu u Netflixovoj kriminalističkoj seriji "Narcos" i igrao je glavnog lika u Disneyevu spinoffu "Ratova zvijezda" naziva "The Mandalorian".

Također se pojavio u blockbusterima kao što su "The Adjustment Bureau", "Kingsman: The Golden Circle" i "Wonder Woman 1984", a njegova posljednja uloga u nizu je Joel u seriji "The Last of Us".

"Kad su me nazvali da mi ponude ulogu, bio sam toliko pospan da su mi morali ponoviti sve što su mi rekli. Onda sam to potpuno zaboravio i kad sam se sljedećeg jutra probudio, mislio sam da ću zbog vremenske razlike između Londona i Los Angelesa cijeli dan čekati kraj telefona da čujem jesam li dobio posao", otkrio je Pedro u emisiji The Graham Norton Show.

No zanimljivo je kako je taj uspješni američki glumac porijeklom iz Čilea zapravo rođen kao José Pedro Balmaceda, a to rijetki znaju.

Pascalova obitelj preselila se u Sjedinjene Države nakon što je bila prisiljena pobjeći iz Čilea kada je on imao samo devet mjeseci. Naime, njegovi roditelji, dječja psihologinja Verónica Pascal i liječnik José Balmaceda, riskirali su svoje živote u borbi za pravdu i bolje živote.

Njegova majka bila je sestrična Andrésa Pascala Allendea, nećaka socijalističkog čileanskog predsjednika Salvadora Allendea, a oba su mu roditelja bila aktivna u grupama otpora protiv diktature Augusta Pinocheta. Zbog toga su bili primorani potražiti utočište u venezuelanskom veleposlanstvu u Santiagu, nakon čega su dobili politički azil u Danskoj, potom su se preselili u Teksas, a zatim u Kaliforniju.

Nažalost, njegova majka Veronica oduzela si je život 1999. godine, a Pedro je promijenio prezime svojeg oca, Balmaceda, u majčino, Pascal. Glumac upravo njoj pripisuje zasluge za današnju slavu, ali ona, nažalost, nikada nije vidjela uzlet njegove i više nego uspješne karijere.

"Uvijek mi je pružala nevjerojatnu podršku. Uvijek sam osjećao da ona zna nešto što ja nisam znao. Moj uspjeh ne bi stvarno bio moguć bez nje", rekao je Pedro za People 2020. godine.

Bio je to dirljiv način da oda počast pokojnoj majci, ali je također otkrio da je prezime promijenio jer su se ljudi mučili oko njegova izgovora.

"Zato što su Amerikanci tako teško izgovarali Balmaceda. Iscrpljivalo me to", rekao je za Variety.

Glumac je također pokušao promijeniti svoje ime, zamijenivši Pedra za Alexandera, kako bi mogao dobiti više glumačkih poslova.

"Bio sam spreman učiniti apsolutno sve kako bih radio više. A to je značilo, ako su ljudi zbunjeni time koga gledaju u sobi za kasting jer mu je ime Pedro, onda ću to promijeniti. Nije upalilo", ispričao je.

Pedro se inače pojavio u serijama "Buffy, ubojica vampira", "Dobra žena", "Domovina", "Mentalist" i u nekim epizodama "Zakona i reda".

Ali njegova je karijera stvarno krenula kad je njegova prijateljica, glumica Sarah Paulson, pristala predati papire za audiciju za Oberyna Martella svojoj najboljoj prijateljici Amandi Peet, koja je inače udana za autora "Igre prijestolja" Davida Benioffa.

