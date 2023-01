''The Last of Us'': Odlična glumačka postava i sjajna priča su ključne za ovu adaptaciju koja je dirljiva i eksplozivna u isto vrijeme!

The Last Of Us Screenshot

The Last of Us je nova HBO serija koja ne odstupa daleko od scenarija postavljenog video igrom istoimenog naziva. Igrica je izašla 2013. godine i kada je izašla većina igrača i ozbiljnih profesionalaca u gaming svijetu, jednoglasno se složilo da je to igrica koja više sliči nekom prestižnom filmu nego bilo kojoj drugoj igrici.

Prva epizoda ove apokaliptične serije je upravo to, jedinstvena.

Početak epizode počinje tako da slušamo doktora koji govori kako bi bila prava katastrofa da svijet pogodi epidemija gljiva za koje nema niti prevencije ni lijeka. Početak nas odmah podsjeti na epidemiju koja je i nas prije par godina zadesila, pa nam se od početka serija čini zastrašujuće bliskom.

Prvu epizodu je režirao i pisao Craig Mazin zajedno s kreativnim direktorom Neil Druckmannom. Serija je dosta složena pa je evidentno da je izazovna i za samog redatelja. Druckmann se u prvoj epizodi fokusira na glavnog lika Joela (Pedro Pascal) i njegovu pozadinu kako bi ga 20 godina kasnije mogli malo bolje razumjeti kao lika. Druckmann vješto i vrlo brzo postavlja svijet u kojem ćemo provesti sljedećih osam epizoda, te se bazira na tome da gledateljima bude jasna veza između glavnih likova.

U fokusu nisu čudovišta i zombiji, nego iskrena veza dvoje ljudi koji zapravo ne žele u tom trenutku biti zajedno. Prva epizoda je također napeta od prve do zadnje sekunde. Obzirom na pregršt serija koje se baziraju na post apokaliptičnom načinu života i zombijima, ovo je jedna od rijetkih serija koja je zaista napeta. Gledate je u jednom dahu iako traje sat i pol, i svaka scena se sjajno nadopunjuje s onom prethodnom.

Pedro Pascal igra Joela, samohranog oca koji je na početku izbijanja zombie apokalipse izgubio svoju kćer. 20 godina kasnije, postaje krijumčar na crnom tržištu i upoznaje četrnaestogodišnjakinju Ellie (Bella Ramsey), siroče koje je rođeno za vrijeme apokalipse.

Pascal je zanimljiv u ulozi Joela, i u 80 minuta vidimo koliko je zapravo slojevit lik. U njegovoj srži je da je brižan otac, pa je za očekivati da će u narednih osam epizoda razviti odnos otac-kćer s Ellie. Njegov lik me pomalo podsjeća i na lik Mandalorina, gdje je igrao snažnog heroja mekog srca. Ovaj put nema ogroman oklop većinu vremena, pa je zanimljivo vidjeti sličnu ulogu ali sa njegovim reakcijama. Ellie je lik koji je, kako se čini u ovoj epizodi, ključ da se zombie invazija završi. Bella Ramsey je sve samo ne tipična mlada glumica. U isto vrijeme ima isprepadan ali i jak izraz lica, te će razvoj njezinog lika biti za mene najzanimljiviji za gledati.

Prva epizoda serije na uzbudljiv i napet način postavlja temelje za idućih osam epizoda. Odlična glumačka postava i sjajna priča su ključne za ovu adaptaciju koja je dirljiva i eksplozivna u isto vrijeme. Prva epizoda nam ne otkriva ništa ali nam u potpunosti drži pozornost, što se iskreno nadam da će biti slučaj i u ostalim epizodama. Jedna je od rijetkih serija u ovom žanru koja je ovako kvalitetno napravljena, te s nestrpljenjem čekamo sve što dolazi u narednim epizodama.

