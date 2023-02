Obožavateljici serije "The Last of Us" osoblje hotela ispunilo pomalo bizaran zahtjev, pogledajte što ju je dočekalo u sobi!

Video jedne tiktokerice postao je viralan zbog posebnog detalja koji je oduševio obožavatelje serije "The Last of Us".

"The Last of Us" jedna je od trenutno najgledanijih serija, a koliko su ljudi zaluđeni njome najbolje otkriva video koji je postao hit na TikToku.

Pogledaj i ovo A iza maske osmijeh Popularni Oskarovac u Cavtatu plijenio pažnju u neobičnoj jakni, od fotografa se pokušao sakriti iza maske i naočala

Objavila ga je Ukrajinka Tetjana Curkova, kojoj je osoblje hotela u Rotterdamu ispunilo zahtjev koji im je poslala prije dolaska, pa ju je tako u sobi dočekala uokvirena fotografija glavnog glumca iz serije, Pedra Pascala.

"Pedro, ako ovo vidiš, oprosti", napisala je tiktokerica uz snimku u kojoj se uzbuđeno smije dok pokazuje pomalo bizaran detalj u hotelskoj sobi.

"Znači i ovo je moguće?", "Moram ovo probati", "Ovo je nevjerojatno", "Pedro je posvuda", "Ovo bi se i njemu svidjelo", neke su od brojnih reakcija na snimku koja je izazvala je pravu euforiju među fanovima serije i na TikToku je u samo nekoliko dana prikupila preko 2,7 milijuna pregleda.

Inače, "The Last of Us" je HBO-ova apokaliptična serija, inspirirana istoimenom videoigrom koja je izašla 2013. godine, a zanimljivo je da je šestu epizodu serije režirala bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić.

