Oni su posrnuli idoli generacije koji su pali pod teretom slave: Nekad su bili najveći, a danas se ljudi zgražaju kad ih vide

Nekad zvijezde, a danas u sjeni skandala: kako su Britney Spears, Zayn Malik, Justin Bieber, Amanda Bynes i Bella Thorne izgubili sjaj pod reflektorima.

Nekada su bili oličenja glamura, idoli obožavatelja, ali svijet slavnih često je nemilosrdan, a pritisak showbizza prejak. Neki od najvećih talenata naše generacije prošli su nevjerojatne uspone i padove, a sada su poznati po kontroverzama i osobnim borbama koje su se odigravale pred očima javnosti. Britney Spears, Zayn Malik, Justin Bieber, Amanda Bynes i Bella Thorne zvijezde su koje su dotakle nebo, ali su zbog tereta slave posrnule i zapale u probleme s ovisnostima, zakonima, pa čak i vlastitim identitetom. Pogledajmo kako su životne nedaće promijenile te zvijezde i njihovu reputaciju.

Britney Spears

Nekada je bila poznata kao princeza popa, s hitovima koji su dominirali ljestvicama, no osobne borbe s ovisnostima i mentalnim zdravljem dovele su Britney Spears do javnog sloma. Iako je njezina karijera započela u ranim godinama, problemi su se počeli gomilati sredinom 2000-ih, kada je počela gubiti kontrolu nad vlastitim životom. Nakon niza ispada i skandala, uključujući onaj poznati trenutak kada si je obrijala glavu, Britney je završila pod skrbništvom svoga oca, što je trajalo više od desetljeća. Iako je nedavno konačno dobila pravnu slobodu, njezine objave na Instagramu i dalje pokazuju koliko je pop-zvijezda opterećena prošlošću.

Zayn Malik

Član One Directiona koji je postao soloumjetnik, Zayn Malik imao je sve – talent, izgled i armiju obožavatelja. No iza zatvorenih vrata borio se s anksioznošću i ovisnostima, što je utjecalo na njegovu karijeru i javni imidž. Napustio je One Direction usred turneje, što je izazvalo šok među obožavateljima, a kasnije je priznao borbu s anksioznošću koja ga je sprječavala da nastupa uživo. Iako je pokušao izgraditi solokarijeru, Zayn se povukao iz javnosti, a danas je poznatiji po turbulentnom privatnom životu nego po glazbenim uspjesima. Nekad je bio i najzgodniji član benda, a danas ga sa zapuštenom bradom i kosom mnogi ne bi prepoznali.

Justin Bieber

Od početka karijere Justin Bieber bio je tinejdžerski idol kojemu su predviđali zvjezdani uspon, no u stvarnosti je život pod reflektorima za njega bio pretežak. Problemi s ovisnostima i zakonom pratili su ga kroz rane dvadesete, kada su ispadi i uhićenja postali glavne teme u tabloidima. Tek nakon nekoliko pokušaja rehabilitacije i vjerskog preobraćenja Bieber se počeo smirivati i vraćati na pravi put. Danas se fokusira na svoju glazbu, ali i na osobni rast, javno govoreći o tome koliko je teško odrastati pod pritiskom javnosti i u očima obožavatelja. U posljednje vrijeme povezuje ga se i s kontroverznim P. Diddyjem, a više o tome pročitajte OVDJE.

Amanda Bynes

Od simpatične tinejdžerske zvijezde do kontroverzne ličnosti, Amanda Bynes prošla je velike promjene. Nakon uspješne karijere u humorističnim serijama i filmovima Amanda se počela povlačiti u sebe i boriti s ozbiljnim mentalnim problemima. Njezin slom postao je javan kada su se nizali incidenti poput vožnje pod utjecajem alkohola i bizarne objave na društvenim mrežama. Nakon nekoliko pokušaja oporavka Amanda je privremeno napustila Hollywood, no i dalje se povremeno vraća u vijesti zbog problema s mentalnim zdravljem. Njezin izgled najveći je šok svima jer je od holivudske slatkice postala neprepoznatljiva.

Bella Thorne

Bella Thorne, nekada slatkica Disneyjevih serija, izgradila je reputaciju nizom kontroverzi. Zbog provokativnih objava na društvenim mrežama i izbora uloga koje su često daleko od njezina Disneyjeva imidža Bella je izgradila imidž zločeste djevojke. Kontroverze su bile povod za sukobe s Disneyjem i Hollywoodom, ali i njezinim obožavateljima. Dok neki cijene njezinu iskrenost, mnogi kritiziraju njezin "divlji" način života koji uključuje rad na platformama za odrasle. Iako Bella ima svoje obožavatelje, reputacija joj je često u sjeni kontroverzi koje prate svaki njezin potez. Poznato je kako danas ima i platformu za odrasle OnlyFans.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Frontmen naše popularne grupe dobio drugo dijete! On i supruga prelijepim fotografijama otkrili ime i spol bebe

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Zgodni pjevač šokirao priznanjem o seksualnosti, već neko vrijeme o njemu kruže glasine: ''Da vam budem iskren...''