Objavljen je novi redoslijed nastupa u finalu, evo koji će po redu na binu izaći Baby Lasagna

Baby Lasagna po novom rasporedu večeras nastupa 22., diskvalifikacija Nizozemca sve je poremetila.

Izbacivanje Nizozemca s Eurosonga promijenilo je redoslijed nastupa.

Tako će umjesto pod brojem 23 Baby Lasagna nastupati pod rednim brojem 22.

Nizozemac Joost Klein trebao je nastupati peti, no njegov će nastup jednostavno biti preskočen, pa će se redoslijed samo pomaknuti za jedan, što znači da će natjecateljski dio emisije završiti nešto ranije nego što je bilo predviđeno.

As a result of no participation from the Netherlands in the Eurovision Song Contest Grand Final the following will take effect:



All contestants keep their number in the official Running Order. There will be NO song in position number 5.



