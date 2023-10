Ivaniševićeva Nives poslije skandala koji je odjeknuo Hrvatskom, uživala je u ludom provodu, evo gdje se zabavljala s prijateljicama!

Nakon vijesti da njen suprug Goran Ivanišević tuži bivšu suprugu Tatjanu Dragović, Nives Ivanišević odlučila je brige malo smetnuti s uma pa se s prijateljicama zabavljala na koncertu 50 Centa.

Domaćim medijima u utorak se proširila vijest kako bivši tenisač Goran Ivanišević tuži svoju bivšu suprugu Tatjanu Dragović te da si želi vratiti imovinu koja joj je pripala temeljem njihovih ranijih međusobno potpisanih sporazuma.

Svoje mišljenje iznio je i na Instagramu što inače rijetko radi, a u komentaru ga je podržala i sadašnja supruga Nives Ivanišević uz riječi: ''Pravda je spora, ali dostižna''.

A da se malo odmakne od briga koje očito već dulje vrijeme more obitelj Ivanišević, Nives je otišla u izlazak s prijateljicama i to na koncert 50 Centa u zagrebačkoj Areni.

U vrlo zanimljivom outfitu, Nives je nasmijana pozirala s ostalim ženama sjedeći na stolu dok se iza njih vidjela puna Arena.

'’50 Cent'', napisala je kratko u opis i dodala emotikon crvenog srca.

48-godišnji pjevač izveo je pred publikom neke od svojih najvećih hitova poput "Candy shopa", "In da Club", "Window Shopper", "Many Men", "Best frienda" i drugih. Tijekom nastupa se nekoliko puta presvukao, a uz njega su bile i plesačice, a bili su tu i prateći reperi.

"Bio sam ovdje već jednom, tada ste bili dosta glasni", rekao je reper kada je izašao na pozornicu, a nije krio koliko mu je drago što obožavatelji pjevaju sve hitove u jedan glas.

Inače, Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a zajedno imaju i sinčića Olivera dok Goran s bivšom Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

