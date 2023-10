50 Cent vratio se u Hrvatsku nakon što je izjavio da više nikad neće doći, u zagrebačkoj Areni napravio je pravi spektakl: ''Bio sam tu već, tad ste bili jako glasni''

50 Cent održao je koncert u Areni Zagreb u sklopu svjetske turneje The Final Lap Tour.

Američki reper 50 Cent održao je koncert za pamćenje u punoj zagrebačkoj Areni i to u sklopu svoje svjetske turneje The Final Lap Tour kojom slavi 20 godina od izlaska svog prvog albuma "Get Rich or Die Tryin".

48-godišnji pjevač pred publikom je izveo neke od svojih najvećih hitova poput "Candy shop", "In da Club", "Window Shopper", "Many Men", "Best friend" i drugih.

Tijekom nastupa nekoliko se puta presvukao, uz njega su bile i plesačice, a bili su tu i prateći reperi.

"Bio sam ovdje već jednom, tada ste bili dosta glasni", rekao je reper kada je izašao na pozornicu, a nije krio koliko mu je drago što obožavatelji pjevaju sve hitove u jedan glas.

Prije njega publiku u Areni zabavljao je Busta Rhymes koji je pohvalio lijepe Hrvatice i poželio pronaći si djevojku u našoj zemlji.

Inače, 50 Cent je u Lijepoj Našoj nastupio 2007. godine, održao je koncert u Domu sportova, kada je procurila snimka na kojoj navodno šmrče kokain zbog čega se poprilično uzrujao.

"Je*eš Hrvatsku, tamo se više ne vraćam! Pokušavaju napraviti vijest ni od čega. Neka budu sretni što sam uopće i došao! Kakva će mi biti karijera ako odje*em Hrvatsku do kraja svog je*enog života? Nema više Zagreba!", izjavio je tada reper u jednom intervjuu, no čini se kako se oko dolaska ipak predomislio.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bili su par iz snova, a ona je iz ljubavi prema njemu sa samo 19 godina pristala na mučan potez: "Rekao je da nismo spremni"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Srpska diva uhvaćena u prozirnom izdanju, no pažnju je ipak ukrao neobičan detalj na njezinom licu!