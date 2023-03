Nini Badrić zbog ove nove fotke pratitelji nikad ne bi dali 50 godina, haljina s visokim prorezom bila je pravi izbor!

Nina Badrić podijelila je fotografiju s odmora u plavoj haljini i ponovno dokazala da je to njezina boja.

Pjevačica Nina Badrić pozirala je na drvenom mostu u plavoj lepršavoj haljini s prorezom.

Sve poglede mamila je njezina savršena figura u 50-ima. Pogled je usmjerila prema nebu pa u opisu poručila:

"Sve lijepo potječe iz najviše ljepote, a to je Bog".

"50 godina i izgledaš kao kraljica", "Boginjo ljepote", "Magična", "Predivna", pisali su joj pratitelji.

Inače, Nina je već nekoliko puta nosila haljine u različitim nijansama plave, a pratitelji su joj poručili kako joj ta boja najljepše pristaje.

Badrić je nedavno na Instagramu objavila zajedničku fotografiju s legendarnom pjevačicom Marijom Šerifović, nakon čega su pratitelji u komentarima dali do znanja da žele pjesmu s njihovim duetom.

Podsjetimo, Nina je u Beogradu nastupila povodom Valentinova, a tamošnjim je medijima otkrila i nešto o svojem ljubavnom životu.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je.

