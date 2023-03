Srpski influencer objavio video s Ninom Badrić: "Tu u nama ima snage za sve, dobre i loše dane''

Mirza Mustafagić objavio je na svom Instagramu video iz auta s Ninom Badrić gdje pjevaju njezinu pjesmu "Za dobre i loše dane".

Bosanski influencer i poduzetnik Mirza Mustafagić prisjetio se trenutka od prije godinu dana s pjevačicom Ninom Badrić.

Na videu njih dvoje u autu pjevaju i plešu na njezin hit "Za dobre i loše dane".

"Prije godinu dana, dobre misli dolaze. Tu u nama ima snage za sve, dobre i loše dane", napisao je Mirza u opisu ispod posta.

"Toliko volim ovu ženu", "Woow uživancije", "Najdraži na svijetu", "Nina kraljica", "Samo veselo", nizalo se u komentarima.

Badrić je nedavno objavila na svom Instagram profilu zajedničku fotografiju s legendarnom pjevačicom Marijom Šerifović, nakon čega su pratitelji u komentarima dali doznanja da žele pjesmu s njihovim duetom.

Podsjetimo, Nina je u Beogradu nastupila povodom Valentinova, a tamošnjim je medijima otkrila i nešto o svom ljubavnom životu.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Poznati domaći odvjetnik nakon tragičnog gubitka partnerice pronašao je sreću s kćeri bivšeg ministra

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Suprug ju je varao s njezinom najboljom prijateljicom: ''Molila sam za milost''