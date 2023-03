Strogog Marka Cibocija raznježio potez kolega iz žirija, ovakvog ga dosad još nismo doživjeli: "Volim ih!"

Marko Ciboci već drugu godinu zaredom član je žirija showa "Ples sa zvijezdama", a s nama je podijelio dojmove iz nove sezone te nam je otkrio i pokoji detalj o sebi.

Plesni pedagog i koreograf Marko Ciboci iza sebe ima više od 35 godina plesnog iskustva i rada u plesnoj industriji te je u plesnim krugovima odavno već dobro poznat, no šira publika upoznala ga je tek u prošloj sezoni showa "Ples sa zvijezdama".

Kao član stručnog žirija, vratio se i u novu sezonu showa, a nama je otkrio koliko mu ta uloga znači.

"Uvijek je privilegija i čast biti pozvan na suradnju za TV show, pogotovo kada je ples u pitanju. Produkcija je odlična, ljudi i kandidati pozitivni te je uvijek lijepo raditi u takvoj atmosferi", kaže Marko kojemu je prošla sezona showa bila prvo takvo iskustvo pred kamerama, pa smo ga upitali je li sada opušteniji i spremniji na sve što ga čeka.

"Moram priznati da treme kod mene nikada nije niti bilo, s obzirom na preko 30 godina plesnog iskustva, prošla sezona je bila prva gdje govorim, a ne plešem, no s obzirom da se radi o plesu, niti tu nije bilo nekakve treme već samo užitak. Ove godine ćemo biti kreativniji nego prošle", poručuje.

Sada kada je prva emisija iza nas, Marko je s nama podijelio i dojmove o novim kandidatima.

"Svi kandidati su vrlo različiti, što daje širok spektar da svatko od gledatelja nađe svog favorita, što je ujedno i dobro za sam show. Ne bih rekao da bi trebali uspoređivati sezonu sa sezonom, jer su kandidati pojedinci koji su drugačiji jedni od drugih i samim time dodaju svoj začin samome showu. Svi su talentirani, no kod nekih se ipak vidi da bi se trebali više opustiti i prestati razmišljati, već samo plesati", smatra.

A što se u njegovu životu promijenilo od zadnje sezone showa "Ples sa zvijezdama"?

"S obzirom da je covid pandemija gotovo pri kraju, moji angažmani su se skorom svi vratili, te sam opet na poslovnim putovanjima po Europi, Aziji i Americi. No lijepo je vratiti se kod kuće i podijeliti dio plesnog iskustva i sa svojim ljudima", kaže Marko.

Zanimalo nas je i zaustavljaju li ga gledatelji showa sada često na ulici te kakve su reakcije.

"Moram priznati da da, no ljudi su vrlo simpatični te nisam do sada imao apsolutno nikakvih neugodnih iskustava", otkrio nam je.

Marko je prošle godine stekao reputaciju najstrožeg člana žirija, a evo što on misli o toj tituli i planira li je braniti.

"Braniti tu titulu....ha ha ha....moram priznati da se nisam niti trudio je zaraditi, to je jednostavno nešto što ja jesam i svatko tko me zna privatno zna da sam to ja, no tu nemam apsolutno niti trunke zlobe. Meni je zanimljivo vidjeti kako me gledatelji doživljavaju i volim vidjeti različita gledišta na mene i moju ulogu u showu. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, no manje više svi su jako pozitivni" kaže.

A kakav je Marko privatno i koliko se razlikuje od onog kojeg gledamo na televiziji?

"Profesionalni Marko je u totalnoj suprotnosti s privatnim Markom", samozatajo poručuje.

Profesionalni Marko je u showu ostvario i brojna nova poznanstva i prijateljstva, a posebice s ekipom s kojom drugu sezonu zaredom sjedi u žiriju - Frankom Batelić, Igorom Barberićem i Larisom Lipovac Navojec.

"Ja sam siguran da smo nas četiri člana žirija sada već u potpunoj sinergiji jedan sa drugim bez obzira na drugačije mišljenje. Nekako sam najbolje kliknuo sa Frankom, jer je ona puna ljubavi i razumijevanja, što je meni vrlo simpatično", priznaje Ciboci.

Znamo i da su kolege iz žirija radili i na tome da ga "smekšaju" prije nove sezone, no Marko toga nije bio svjestan.

"Šta jesu??? Možda i jesu te je bilo vrlo zabavno gledati ih kako se trude. Volim ih!" raznježio se.

O svojem ljubavnom životu Marko je odlučio ostati tajanstven i na kraju je samo uputio poruku gledateljima show "Ples sa zvijezdama".

"Gledajte Ples sa zvijezdama svake nedjelje jer vas čeka pregršt dobroga plesa i zabave!" poručuje Marko Ciboci.

