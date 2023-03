Djeca Mustafe Nadarevića nisu skrivala tugu na događaju u čast pokojnom ocu, a posebno emotivna bila je njegova mezimica Nana

Sin i kći Mustafe Nadarevića prisustvovala su događaju koju je HNK u Zagrebu organizirao u sjećanje na njihova pokojnog oca.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu organizirano je prigodno sjećanje na velikog hrvatskog glumca, Mustafu Nadarevića, koji je svoj cijeli radni vijek proveo upravo u zagrebačkom HNK.

Uz odabrane inserte iz predstava u kojima je nastupao te projekcije fotografija, događaj su upotpunili njegovi najbliži, sin Aša i kćer Nana, koja je bila posebno emotivna.

Među prisutnima su bili i intendantica HNK u Zagrebu Iva Hraste-Sočo, ravnateljica Drame Nenni Delmestre, dramaturginje Željka Turčinović i Sanja Ivić, te glumački kolege i kolegice, Alma Prica i Siniša Popović.

Podsjetimo, Mustafa je 22. studenog 2020. godine izgubio bitku s dugom i teškom bolesti. Preminuo je u Zagrebu u 78. godini života.

Legendarni glumac u životu se ženio tri puta. S prvom suprugom Jasnom dobio je kćer Nađu, a rastali su se kada je njoj bilo osam godina. Nađa se s majkom odselila u SAD, gdje je diplomirala povijest umjetnosti.

Nadarević je novu ljubav zatim pronašao s televizijskom urednicom Snježanom Nožinić, s kojom je dobio sina Ašu i kćer Nanu.

Aša je uspješan sportaš i bavi se brazilskim jiu-jitsuom te živi u Zagrebu, baš kao i Mustafina najmlađa kći Nana, koja je od njegovo troje djece i najviše u medijima.

Nana je završila Fakultet političkih znanosti u Zagrebu i bavi se marketingom i PR-om te je vrlo popularna na Instagramu, gdje ima više od 26 tisuću sljedbenika.

Mustafa je svojedobno objasnio neobična imena svoje djece.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", ispričao je Mustafa.

U intervjuu za Avaz.ba 2017. godine Mustafa je otkrio i da su sin i mlađa kći bili najveća podrška nakon smrti njegove treće supruge, slovenske Slavice Radović.

"Najstarija kći Nađa je u New Yorku, pa se s ovo dvoje mlađih družim i najviše vremena provodim s njima otkad nema moje supruge Slavice", izjavio je Mustafa Nadarević 2017. za Avaz.ba.

Mustafa se sa Slavicom vjenčao 2012. godine, nakon dugogodišnje veze. Zajedno su proveli čak 20 godina, no uvijek su detalje svoje veze držali daleko od očiju javnosti. Vjenčali su se tek nekoliko mjeseci prije njezine prerane smrti, na njezin rođendan 25. travnja, a s glumac je s njom je bio doslovno do posljednjeg trenutka. Voljena supruga umrla je glumcu na rukama 7. lipnja 2012. godine.

"Brinite se za mog Muju", rekla je Slavica svojim prijateljima prije smrti, pisali su onda regionalni mediji, a on nije krio da je upravo ona bila ljubav njegova života.

