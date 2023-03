Mila Horvat u badiću se izvijala u plićaku, ali pala je i jedna primjedba: "E sada to ponovi sve, ali s boljom vidljivošću"

Mila Horvat objavila je zanosne fotografije na svom profilu na Instagramu na kojima zavodljivo pozira u bikiniju.

Bivša televizijska voditeljica Mila Horvat prisjetila se dana kada je uživala na odmoru u Dubaiju, a na svom je profilu na Instagramu podijelila fotografije koje su izazvale veliko zanimanje njezinih obožavatelja.

"Nije do mene već do zalaska sunca", napisala je Mila uz fotografije na kojima se izvija u plićaku, a bujna pozadina nalazi se u prvom planu, no neki su ipak imali malu primjedbu.

"Malo je i do tebe", "Uvijek je do tebe", "E sada to ponovi sve, ali s boljom vidljivošću", "O Milaaa", poručili su joj obožavatelji u komentarima.

Nakon nekog vremena izbivanja iz javnosti Mila se ponovno pojavljuje na događanjima te objavljuje fotografije na društvenim mrežama. Nedavno je i uživala na odmoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a s pratiteljima je na Instagramu dijelila prizore od kojih zastaje dah i na kojima su joj svi zavidjeli.

Između ostalog objavila je fotografiju koja je dodatno zaintrigirala sve, i to onu na kojoj je fotografirala svoju nogu pokraj noge tajanstvenog muškarca na pijesku, a pretpostavlja se da je muškarac koji joj pravi društvo tajanstveni Španjolac s kojim je Mila već nekoliko godina.

"Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno", otkrila je Mila u svojem velikom intervjuu za magazin Gloria.

