Natalija Prica u rijetkom izlasku razvukla široki osmijeh i potvrdila da je tračeve iz prošlosti ostavila iza sebe

Natalija Prica nije propustila modnu reviju modnog dvojca ELFS u Zagrebu, koja je okupila brojna poznata lica.

Brojni poznati okupili su se na modnoj reviji popularnog domaćeg modnog dvojca ELFS u jednom zagrebačkom šoping centru, a među uzvanicima je bila i stomatologinja te bivša misica Natalija Prica, koju zadnjih godina nemamo često priliku vidjeti u javnosti.

Prica je pozirala fotografima nasmiješena od uha do uha, a za ovu je prigodu odabrala upečatljivu haljinu cvjetnog uzorka u kojoj je naglasila vitku figuru.

Na reviju je, čini se, došla sama, a inače uspješno skriva svoju privatnost pa nisu poznati ni detalji o njezinu ljubavnom životu.

Natalija iza sebe ima brak s liječnikom i bivšim vaterpolistom Ivanom Oreškim, koji je nakon njihova razvoda pronašao sreću s glumicom Ivom Jerković s kojom se vjenčao u lipnju ove godine.

Prica je bila i dugogodišnja suradnica Milana Bandića, nakon čije je smrti doživjela pravi medijski linč, a ranije ove godine je, kako je naglasila, posljednji put javno progovorila o njemu.

"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu", kazala je Natalija za Story.

Prica je 2011. godine osvojila titulu Miss Universe Hrvatske i predstavljala je našu zemlju na izboru u Brazilu.

