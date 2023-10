Will Smith konačno se oglasio nakon šokantnih priznanja svoje supruge, pratitelji ovo od njega nisu očekivali

Will Smith Youtube

Glumac Will Smith nakon brojnih izjava njegove supruge Jade Pinkett Smith o njihovu braku konačno se oglasio i iznio svoje mišljenje.

Holivudski glumac Will Smith konačno se oglasio nakon što proteklih dana njegova supruga Jada Pinkett Smith puni medijske stupce izjavama o njihovom ne baš savršenom braku.

No, umjesto da kaže nešto što bi smirilo njihove obožavatelje, glumac je čini se potpuno neopterećen. Na svom Instagramu objavio je videozapis na kojem leži u zimskoj odjeći u na brodici, a u opis je kratko dodao:

''Notifikacije isključene.''

Podsjetimo, Jada je nedavno u intervjuu za ''Today'' otkrila da ona i Will već sedam godina ne žive zajedno.

''Do 2016., jednostavno smo se iscrpili pokušajima. Mislim da smo oboje još uvijek bili zaglavljeni u našoj fantaziji o tome što smo mislili da bi druga osoba trebala biti'', objasnila je zašto se njihov brak umalo raspao.

Poznato je da par već godinama zapravo nema odnos muža i žene, te su zajedno zato jer jedno drugome daju slobodu.

''Ja i Jada imamo izvanrednu komunikaciju. Kad krenemo pričati, to traje po četiri sata. S njom mogu pričati o svemu. To je razlog zašto smo uspjeli održati našu vezu i zašto smo još uvijek zajedno, a ne gušimo život jedno u drugome - sposobnost rješavanja problema. Nikad nisam upoznao drugu osobu s kojom bih se povezao u razgovor blaženije i produktivnije od Jade'', objasnio je Will jednom.

