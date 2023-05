Natalija Prica ovih je dana imala poseban razlog za slavlje, osmijeh zbog novog uspjeha nije mogla skinuti!

Natalija Prica promovirana je u doktoricu znanosti na svečanoj promociji u Zagrebu.

Doktorica stomatologije i bivša Miss Universe Hrvatske Natalija Prica ovih je promovirana u doktoricu znanosti i to na 88. svečanoj promociji doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Pogledaj i ovo nekadašnja miss Bivša Bandićeva suradnica u javnosti nakon dugo vremena, bila je zvijezda događaja koji je okupio poznate Hrvatice

Natalija na promociji nije skidala osmijeh i ponos s lica dok joj je primala svoju diplomu u ruke i dobro raspoložena pozirala je fotografima koji su se tamo našli i sve popratili.

Za njezino dobro raspoloženje zasigurno je djelomično zaslužno i to što je nedavno, kako je sama naglasila, posljednji put progovorila o svojem odnosu s pokojnim gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, kojemu je bila bliska suradnica i nakon čije je smrti doživjela medijski linč.

"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu", kazala je Natalija za Story.

O teškom periodu koji je prošla nakon Bandićeve smrti prije toga je progovorila i u IN magazinu.

"Bilo je teško, bilo je intenzivno razdoblje i medijska oluja, međutim to je prošlo i ja sam u tom periodu oluje i medijskih napada na mene jednostavno znala koji je moj prioritet u životu. Imala sam dvije mogućnosti. Mogućnost je bila ići u medijski rat i opravdavati se za nešto za što smatram da nisam kriva, na što bih izgubila puno vremena i energije. Plan B bio je učiti za specijalistički ispit i jednostavno imati svoj posao jer da nisam položila, nažalost ne bih imala posao. Prema tome, moj prioritet bio je ostati u struci i nastaviti život normalno dalje", ispričala je Natalija, a otkrila je i tko ju je više dočekivao na nož, žene ili muškarci.

"Žene više, manje muški. Žene bi svašta rekle, još bi dodale i ono što nije ni bilo. Već sam se navikla na to. Muški si puno više drže leđa nego mi žene i zbog toga mi je baš jako žao", priznala je.

Podsjetimo, Prica je 2011. osvojila titulu Miss Universe i predstavljala Hrvatsku u Brazilu, a potom se udala za liječnika i bivšeg vaterpolista Ivana Oreškog nakon šest godina veze, no u međuvremenu su se razveli.

