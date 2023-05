Slavni glumac snimljen zapuštenog izgleda, zadnji je put viđen prije četiri godine i od tada mu se gubi svaki trag

Daniel Day-Lewis pojavio se u javnosti nakon četiri godine u rijetkom izlasku, a u kojem su ga rijetki uspjeli prepoznati.

Daniel Day-Lewis jedan je od najuspješnijih glumaca u povijesti Hollywooda, no u posljednje vrijeme živi podalje od očiju javnosti i paparazzi su ga ovih dana uhvatili po prvi put nakon četiri godine.

Povučeni 66-godišnji glumac, snimljen je u New Yorku, no zbog pomalo zapuštenog izgleda rijetki su ga uspjeli prepoznati. Sada mu je zaštitni znak duža i neuredna kosa, a pokušao se sakriti ispod sunčanih naočala i bejzbolske kape no objektivima nije promakao.

Daniel, koji je jedini koji je osvojio tri Oscara za najboljeg glumca, izašao je na ručak u pratnji supruge Rebecce Miller u jedan restoran u West Villageu i držali su se za ruke, a na paparazze se nije previše obazirao.

Posljednji je put viđen u javnosti 2019. u njujorškoj podzemnoj željeznici i otada mu se izgubio svaki trag. Prije nekoliko je godina odlučio kako više ne želi snimati filmove i povukao se iz svijet glume. Stekao je reputaciju jednog od najvećih glumaca svoje generacije u karijeri, a nakon što je 2017. godine odlučio otići u mirovinu, rekao je da je bio prisiljen prestati glumiti unatoč velikoj tuzi.

"U meni se ukorijenila misao da prestanem s tim, a to je postala prisila. Bilo je to nešto što sam morao učiniti. Osjećam li se bolje? Ne još. Jako sam tužan, ali tako se moram osjećati. Sada želim istražiti svijet na drugačiji način", rekao je za W magazin.

Sa suprugom Rebeccom je u sretnom braku od 1996. godine i zajedno imaju dvoje djece.

