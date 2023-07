Jedna od najljepših domaćih glumica osvrnula se na svoj brak s bivšim suprugom Natalije Price, ali i usporedbe s dobro poznatom imenjakinjom: "Što stvarno, i jedna i druga?"

Iva Jerković jedna je od glavnih glumica novog filma "Sedmo nebo" Jasne Nanut o kojem smo s njom razgovarali na 70. Pulskom filmskom festivalu.

Prvi dugometražni film redateljice Jasne Nanut "Sedmo nebo" oduševio je publiku 70. Pulskog filmskog festivala, a u kojem su jedne od glavnih uloga odigrale dvije imenjakinje - Iva Jerković i Iva Mihalić.

One su se našle u ulogama ljubavnice i supruge, kao dvije suparnice, a gledatelji kina pod zvijezdama na njih su jasno reagirali. Iva Jerković stoga ne krije koliko je sretna zbog sudjelovanja na našem najpoznatijem filmskom festivalu.

"Ja sam još prije akademije jednom prilikom došla na Pulski filmski festival kao pratnja jednoj svojoj prijateljici koja je radila na filmu i to mi je izgledalo sve tako wow, daleko, magično. I sjetila sam se baš toga kada sam ušla u tu Arenu jer prije tih osam, devet godina, nisam mogla zamisliti da ću biti na takvom mjestu u glavnoj ulozi sa svojim filmom. Zato osjećam jednu zahvalnost prema životu", priznala je Iva.

Otkrila nam je i kako se zaljubila u rad s kamerom i zbog čega ju je toliko povukla u svijet filma.

"Nešto se dogodi s tom kamerom, osjećam se pred njom tako prirodno i sigurno na filmu, dok u kazalištu znam imati proces sa samom sobom i svima, muči me hoću li nešto izvesti dobro ili neću. Ali na filmu mi je baš prirodno stanište", zaključila je Iva.

Iva u filmu glumi lik mlade plesačice Tamare koja postaje ljubavnica svog šefa, a kojeg je u filmu utjelovio sjajan Krešimir Mikić.

"Mi kao glumci uvijek branimo svoje likove i polazimo iz toga da sve što igramo možemo naći u sebi, na neki način. Tebi je kao glumcu zadatak pronaći polazišne točke. Predivno je bilo raditi s Jasnom Nanut na tom filmu, jer su pripreme trajale jako dugo, puno smo razgovarali, davala nam je puno primjera zadataka, skupa smo prolazile neke stvari i lik se baš slojevito gradio", pojasnila je Iva.

Pitali smo Ivu i je li se sama ikada našla u sličnoj situaciji.

"Pa i da jesam, ne bih vam rekla, hahah! Barem ne javno! Ali Tamara je u toj nekoj poziciji ljubavnice koja ne želi preuzeti odgovornost za postupke čovjeka s kojim je u vezi jer je ona jedna samosvjesna, slobodna, mlada žena, a on je taj koji dolazi s nekakvom prtljagom i ona želi da se to naprosto riješi. E sad, u životu ima stvarno svakakvih slučajeva, priča, situacija, evo mi smo obradili jedan slučaj, ali po reakcijama publike vidim dosta prepoznavanja. To je nešto valjda generalno", zaključila je Iva.

Iva je i sama nedavno uplovila u bračnu luku, kada se udala za specijalista otorinolaringologije i kirurga Ivana Oreškog, koji je javnosti poznat i kao bivši muž Natalije Price.

"Iako je to bilo nedavno, to mi je već nekako stara vijest da ne znam više što bih rekla oko toga", rekla je Iva.

Ona i sama slovi za jednu od najljepših Hrvatica, baš kao i njezina imenjakinja i prezimenjakinja manekenka Iva Jerković. Pitali smo je koliko ih često mijenjaju i kako se nosi s laskavom titulom.

"To je bolje pitanje za vas, ja sam pogubljena s tim, mijenjaju li ili ne. Ne znam što bih napravila po tom pitanju, možda bih medije trebala pitati. Ali titula jedne od najljepših Hrvatica? Što stvarno, jedna i druga? Ooo, pa to dobro, kojoj ženi ne bi laskalo tako nešto", zaključila je Iva.

Za kraj smo je pitali ima li nekih neostvarenih snova i što sama sebi priželjkuje.

"Zasad sve ide baš u nekom smjeru na kojem mogu biti samo zahvalna. Imam još zanimljivih priča za ispričati, a kad su u pitanju dobri scenariji i uloge to je za glumca uvijek poslastica. Voljela bih surađivati s još puno naših divnih redatelja, kojih kod nas ima, a tako i vani. Jednostavno ja idem, radim pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Nekad se za nas dogode najbolje stvari koje nismo imali u vidu, tako da puštam da život nekad bude pametniji od mene", poručila je Iva.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Šuput objavila fotku u toplesu i grudi okrenula prema suncu, a u prvi plan istaknula je stražnjicu u mini kupaćem!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nina Badrić u bijelom badiću s izrezima javila se s prekrasnog mjesta na kojem ljetuje: "I divim se toj ljepoti dok trijezni me i topi..."