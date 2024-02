Naša pjevačica u hlačama koje su pridržavale samo trakice i kratkom sakou pokazala goli trbuh, a za ovakav osmijeh ima i lijep razlog!

Natali Dizdar pojavila se na dodjeli glazbenih nagrada Rock&Off na kojoj je proglašena i Pop&Off izvođačem godine.

Naša pjevačica Natali Dizdar bila je jedna od domaćih zvijezda koje su se pojavile na dodjeli glazbenih nagrada Rock&Off u Zagrebu, a pobrinula se da brojni pogledi budu usmjereni u njezinom pravcu.

39-godišnja Natali za tu je prigodu obukla rezani sako s dekolteom i hlače koje su pridržavale samo tanke trakice i pritom pokazala goli, ravni trbuh. Dobro raspoložena i sa smiješkom pozirala je fotografima koji su je tamo dočekali, a kojima u takvom izdanju nije mogla promaknuti.

A Natali je proglašena i Pop&Off izvođačem godine, na koncertu u Tvornici krajem prošle godine pokazala je sav raskoš svog glazbenog stvaralaštva i upoznala publiku s novim pjesmama poput “Ocean” te “Krug”. Na dodjeli je ponovno nastupila, ali ovoga je puta izvela jednu pjesmu u sklopu programa i zasladila večer publici.

Pogledaji ovo inMagazin Filip Dizdar u slatkom iščekivanju otkrio malo previše: ''Uuu, pa ti imaš ekskluzivu!''

Natali mi izgleda: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Zanosna Zadranka sa zagrebačkom adresom uskoro će održati i najljepši koncert za Valentinovo i to u klubu Peti kupe. Uz već prepoznatljive hitove "Stranac", "Mjesto za jedno", "Ne daj" i druge Natali će ovom priliko izvesti i neke nove pjesme. Nedavno je objavila dugoiščekivani novi EP "Blues po kišnim plažama" kojeg predstavlja prekrasna nova pjesma i spot "Krug".

Pogledaji ovo inMagazin Natali Dizdar otkrila gdje će se vjenčati i čime ju je šarmirao zaručnik: "Mislim, Francuz je na kraju krajeva"

Na EP-u se uz Natalin hit "Kad mislim na to" i novi singl "Krug" nalaze i tri sjajne pjesme "Padamo", "Ja znam da me voliš" i "Toliko toga", a sve one su rezultat rada s njezinim dugogodišnjim suradnikom, gitaristom i koautorom Vladimirom Mirčetom:

"Na EP-u se nalazi pet pjesama od kojih je pjesma ‘Kad mislim na to’ bila prvi i jedini singl do sada. Album je ‘mekan’ za slušanje, atmosferičan i s primjesama bluesa, te zvukom pianina koji sve povezuje u cjelinu.", ispričala je Natali.

Pjesma "Krug" simbolički je i zaokružila cijeli EP, a prati ju i emotivan spot koji potpisuje dobitnik nagrade Porin, Benjamin Strike.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nitko ne zna tko je stvarno spojio najpoznatiji ljubavni par na svijet, a o njima postoji i velika zabluda: "Mislim da neki ljudi misle da..."

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Udala se za najvećeg narkobosa s 15 godina, a već prije toga natjerao ju je na djelo koje ledi krv u žilama